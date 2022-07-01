Hayvanlara yem verirken elektrik akımına kapılan şahıs ağır yaralandı

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Samsun'da ahırda hayvanlara yem verirken elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Hüseyinmescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (68) isimli adam, ahırda hayvanlara yem verirken elektrik prizini taktığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan H.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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