Bafra'da kaza: 2 yaralı

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunSinop karayolu Kolay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersan Ç. idaresindeki 55 NF 061 plakalı otomobil ile Mustafa A.'nın kullandığı 55 AAL 995 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa A. ile aynı araçta bulunan Halil S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.