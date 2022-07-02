2. el otomobil pazarında bayram hareketliği

Kurban Bayramı öncesi Samsun 2. El Otomobil Pazarı hareketlendi.

Küresel salgın sonrası yaşanan çip krizinin etkisi ile dünyada yaşanan sıfır araç sıkıntısı Türkiye’deki 2. el otomobil piyasasını olumsuz etkiledi. Covid19 salgının ilk aylarında peynir ekmek gibi satılan ikinci el otomobiller, piyasada yaşanan araç sıkıntısının ardından oldukça değerlendi. 3040 yıllık otomobillerin bile 100 bin TL’ye kadar yükselmesi alımsatımı yavaşlatırken, Kurban Bayramı’nda araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar ikinci el otomobil pazarlarında kalabalık oluşturdu.



“Kafamdaki arabayı almaya piyasa izin vermiyor”

Kendi belirlediği fiyatta istediği arabayı almadığına dikkat çeken alıcı Gökhan Durcan, “110130 bin TL bandında otomatik vites araba bakıyorum. Kafamdaki fiyat bandında otomatik araba bulamadım. Manuel viteslilerde de Şahin ve Broadway’lere 100 bin TL istiyorlar. Ben ise Corsa ve Polo gibi otomatik vites arabalar istiyordum. Şu anda istediğim özelliklerdeki arabanın başına geldim. 145 bin TL istiyorlar ama bu araba o kadar fiyat etmez. Bayram öncesi oto pazarına geldim. Bayram öncesi herkesin araba ihtiyacı oluyor. Ondan dolayı bir kalabalık olduğunu düşünüyorum” dedi.

Pazarda bulunduğu sürece aracına fiyat verenin çıkmadığına değinen satıcı Mustafa Aydın, “Bugün geçen haftalara göre pazarda bayağı bir kalabalık var. Onu da bayram haftası olduğuna bağlıyorum. Ben 2014 model Fiat Linea otomobilimi satmak için geldim. 245 bin TL’ye satmak istiyorum ama şu anda fiyat veren çıkmadı. Alıcılar sadece fiyat sorup gidiyorlar” şeklinde konuştu.

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