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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunlu sporcu Türkiye şampiyonu oldu

İHA

Samsunlu sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Samsun Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
24 Haziran1 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’nda Canik Belediyespor Kulübü’nü erkekler 44 kiloda temsil eden Mübeyyin Parlak, altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca 57 ilden 588 erkek ve 223 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada mücadele eden Canikli sporcular Ekrem Celil Çelik erkekler 52 kiloda, Berfin Dinçer ise kadınlar 42 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canikli sporcular Mübeyyin Parlak, Ekrem Celil Çelik ve Berfin Dinçer’i başarılarından dolayı kutladı. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran Canikli sporcularımızı gönülden kutluyorum. İlçemizin gençlerinin farklı spor branşlarında başarı haberlerini almak bizleri gerçekten çok gururlandırıyor. Sporcularımızın başarılarında katkıda bulunan ailelerine hocalarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan Mübeyyin Parlak, Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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