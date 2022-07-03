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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 2 saatte 12 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

DHA

Samsun'da 2 saatte 12 kişi boğulma tehlikesi geçirdi


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da 2 saat içinde boğulma tehlikesi geçiren 12 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan hasteneye kaldırılan 2 kişiden 1'inin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 
Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Atakum ilçesi İncesu Plajı'na akın etti. Oluşan yoğun kalabalıktan kaçmak isteyen bazı vatandaşlar ise sert dalgalara rağmen denize girdi. 2 saat içinde 12 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği plajda, cankurtaranlar zor anlar yaşadı. Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve cankurtaranların müdahalesi sonucu 12 kişi de sudan çıkarıldı. Kurtarılarak hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan 2 kişiden 1'inin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Sahilde müdahale edilen 10 kişinin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. 
ARKADAŞLARINI SON ANDA KURTARDI 
Yüzme antrenörü Gizem Sarısu, "Ben sahilde uzanıyordum. Orada bir telaş olduğunu fark ettim. Neslihan isimli arkadaşımın boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce suya girdim. Birini kurtarırken diğer arkadaşımın çırpındığını gördüm. Zaten o panikle ilk önce ambulansı aramıştım. Cankurtaranlar da sağolsun oradaydı o sırada. Çıkarıldıklarında çok şükür bir şeyleri yoktu. Sakin kalmış ve çok fazla su yutmamışlardı. Direkt olarak koma pozisyonuna aldık ve peşine ambulans gelerek ilkyardımda bulundular.  Böyle dalgalı havalarda Karadeniz'e girilmesine karşıyım. İstediğiniz kadar yüzme bilin, dalga çok çektiği için fazla açılmamalarını tavsiye ediyorum" dedi. 
Üst üste boğulma tehlikesi olayının yaşanmasının ardından, ekipler vatandaşları denize girilmemesi konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen denize girmeye devam etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2022-07-03 20:08:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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