Sağlam: “İzinsiz kıyma çekenlere yasal ve idari yaptırımlar uygulanacak”

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, et işleme tesis onayı veya kasaplık faaliyeti amaçlı işletme kayıt belgesi olmaksızın, sağlıksız ve hijyenik olmayan yerlerde kıyma çekenlerin sıkı bir şekilde denetleneceğini, bunlara yasal ve idari yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesimi sonrası et değerlendirme, ehil olmayan ellerce sağlıksız şartlarda kıyma çekimi ile bunlarla ilgili alınacak tedbir ve denetimlerle ilgili Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan

İl Müdürü İbrahim Sağlam, bahsi geçen ehliyetsiz bu yerlerin Kurban Bayramı süresince, belediye zabıta ekipleri ile tarım ve orman il ilçe müdürlüklerine bağlı denetim ekiplerince sıkı bir şekilde denetleneceğini, haklarında gerekli yasal ve idari yaptırımların uygulanacağını vurguladı. Müdür Sağlam, belediyelerden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile buna istinaden tarım ve orman il ilçe müdürlüklerinden et işleme tesis onayı veya kasaplık faaliyeti amaçlı işletme kayıt belgesi olmaksızın, sağlıksız ve hijyenik olmayan yerlerde, bakkal, dükkan, büfe gibi iş yerlerinde veya geçici olarak kiralanmış iş yerlerinde kıyma çekimi yapılmayacağı, bahsi geçen ehliyetsiz yerlerin Kurban Bayramı süresince belediye zabıta ekipleri ile tarım ve orman il ilçe müdürlüklerine bağlı denetim ekiplerince sıkı bir şekilde denetleneceği, haklarında gerekli yasal ve idari yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulundu.



Kurban etinin kesimi ve saklanmasında dikkat edilecek hususlar

Kurban etinin kesimi ve saklanmasında dikkat edilecek hususlarında da önemli bilgiler veren Sağlam, “Öncelikle kurban seçiminin doğru yapılmış olması yani veteriner kontrolünden geçmiş ve kulak küpesi olan hayvanların seçiminin yapılması gerekir. Yine kurbanlık hayvanların kesim öncesinde yorulmaması, strese sokulmaması, eziyet edilmemesi de hem et kalitesi ve hem de İslami değerler açısından önemlidir. Hayvanların mutlaka belediyelerce tahsis edilmiş alanlarda ve onaylı mezbahalarda kesimlerinin yaptırılması sağlıklı et elde etmek için gereklidir. Kesimden sonra etlerin hemen işlenmemesi ve mutlaka soğuk ortamda yaklaşık 1 gün dinlendirilmesi, etin işlenmesini kolaylaştıracağı gibi lezzet ve kalitesini de arttıracaktır. İşlenmeleri aşamasında; uzun süre muhafaza edilecek olan etler, tek kullanımlık porsiyonlar halinde gıdayla temasa uygun ambalajlara konularak 18 derecede saklanmalıdır. Kıyma olarak saklanacak etlerde ise kıyma çektirilecek yerlerin Tarım ve Orman Bakanlığımızca onaylı et parçalama tesisleri veya sisteme kayıtlı kasaplar olmasına dikkat edilmelidir. Bu tesislerde de kıyma makinelerinin temizliğine dikkat edilmeli ve bu işletmeler dışında (seyyar kıyma çekiciler, bakkallar, vb.) kesinlikle kıyma çektirilmemelidir. Kıyma haline getirilmiş olan etler, uzun süre muhafaza edilirken tek kullanımlık porsiyonlar halinde yine gıda ile temasa uygun poşetlerle 18 derecede saklanmalıdır. Dondurulan etler kullanılacağı zaman ya direk çözdürülmeden pişirilmeli ya da çözündürülmesi gerekiyorsa +4 derecede (buzdolabında) bekletilerek çözündürülmelidir. Dondurulmuş olan etler çözündürüldükten sonra kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır” dedi.

