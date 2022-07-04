1456 aranan şahıs yakalandı, 27 bin 378 araca ceza yazıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından haziran ayında yapılan denetimlerde 290 bin 461 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1456 aranan şahıs yakalandı ve 122 bin 672 araç kontrol edilerek 27 bin 378 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü’nün haziran ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmaları açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 130 Haziran 2022 tarihleri arasında 290 bin 461 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ve operasyonlar sonucu toplam 1456 aranan şahıs yakalandı. Haziran ayı içerisinde 122 bin 672 araç kontrol edilerek 27 bin 378 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı. Araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla 1793 kişiye trafik eğitimi verildi.

Yapılan çalışmalarda toplam 88 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet kurusıkı tabanca, 30 adet av tüfeği, 113 adet silah aksamı (namlu, gövde, yay, kabze), 71 adet şarjör, 5 bin 18 adet çeşitli çaplarda fişek, 327 adet kesici alet, 53 bin 798 adet sentetik ecza (GericaLyrca hap), 834,1 gr. esrar, 2.007,82 gr metamfetamin, 433,06 gr. sentetik kannabinoid (bonzai), 215 adet ecstasy hap 5,22 gr skunk, 174 kök keneviri, 71 bin 600 dal boş makaron, 37 bin 840 dal dolu makaron, 66,5 litre kaçak içki, 1.038 lt. etil alkol, 495 adet içki aroması, 57,5 kg kaçak tütün, 14,04 kg açık tütün, 430 adet sigara paketi, 72 adet sigara mentolü, 935 adet TAPDK bandrolü, 215 adet emtia, 39 adet cep telefonu, 1097 adet cep telefonu aksesuarı, 720 adet cinsel içerikli ürün, 92 adet sahte 200 TL, 3 adet sahte 100 TL ele geçirildi.

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