Kızını kurtarmak isterken boğulan babaya veda

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Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden Murat Akbaş (51), son yolculuğuna uğurlandı.

Atakum ilçesi Çatalçam mevkisi sahilinde meydana gelen olayda Murat Akbaş, kızı Tuğçenur Akbaş (12) ile birlikte serinlemek için Karadeniz'e girdi. Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında boğulma tehlikesi geçiren Tuğçenur Akbaş'ın yardımına koşan babası Murat Akbaş suda kayboldu. Sudan çıkarıldıktan sonra kalbinin durduğu tespit edilen Murat Akbaş'a ilk müdahalesi olay yerinde piknik yapan hemşire Hayriye Tanrıvermiş yaptı. Hemşirenin kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü Murat Akbaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tuğçenur Akbaş ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

DSİ’de kaporta ustası olarak çalıştığı öğrenilen 2 kız çocuğu babası Murat Akbaş’ın cenazesi bugün Yenidoğan Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tuğçenur Akbaş'ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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