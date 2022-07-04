Scooter ile ölümüne yolculuk Tek kişilik scootere 3 kişi binip trafiği tehlikeye attılar

Samsun’da tek kişilik scootera 3 kişi binerek trafiğe çıkan gençler, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Özellikle Atakum sahilinde vatandaşların kullandığı ücretli scooterlar bu sefer amacının dışında kullanılarak trafiği tehlikeye soktu. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde tek kişi kapasiteli scootera 3 kişi binen gençler, Atatürk Bulvarı üzerindeki sıkışık trafikte 5 kilometreye yakın tehlikeli yolculuk yaptı.

Zaman zaman yol çalışması için konular hunilerle slalom da yapan gençler, yaygın trafikte 3 kişi kullandıkları scooter ile hem kendi hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı hem de kazaya davetiye çıkardı.

Bazı sürücüler gençlere tepki gösterirken, 3 kişinin bulunduğu scooter ise tehlikeli yolculuğuna devam etti.

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