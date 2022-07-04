Sandıkçı: “Canik Hayvan Pazarı Karadeniz’de örnek bir pazar”

Canik Hayvan Pazarı'nı ziyaret eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Karadeniz’de örnek gösterilen bir pazar” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam ile birlikte Canik Hayvan Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlar ve esnaflar Canik Hayvan Pazarı’nda verilen hizmetlerden dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti. Sandıkçı, “Halkımızın güvenli ve hijyenik koşullarda kurban ibadetini gerçekleştirebilmesi için ekiplerimiz tarafından gerekli tüm denetim ve kontroller devam ediyor” diye konuştu.



“Karadeniz’de örnek gösterilen bir pazar”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Hayvan Pazarı’nda vatandaşlarımızın gereken tüm ihtiyaçlarına anında cevap veriyoruz. İdari binası, kafeteryası, mescidi, tuvaleti ve banyosu ile Karadeniz’de örnek gösterilen bir pazar” şeklinde konuştu.



1 ton 350 kiloluk “Şampiyon” alıcı buldu

Canik Hayvan Pazarı’nın en büyük kurbanlığı olan 1350 kilogram ağırlığındaki ‘Şampiyon’ isimli boğa alıcısını buldu. Esnaf ve vatandaşlar arasında geçen pazarlık gülümseten anlar yaşattı. Canik ilçesi Dereler Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarı, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

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