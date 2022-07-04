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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ-TÜRKÇE’den uluslararası öğrencilere kültür gezisi

İHA

OMÜ-TÜRKÇE’den uluslararası öğrencilere kültür gezisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (OMÜTÜRKÇE) tarafından bünyesinde Türkçe öğrenen 40 ülkeden 250 öğrenci için Samsun’da sosyal ve kültürel içerikli bir gezi düzenlendi.
Gezi programı, Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsunum 1 gemisiyle başladı. Gemi turunda Samsun limanından demir alan gemiyle birlikte Atakum sahillerine ulaşıldı. Bazı öğrenciler, gemiye ilk defa binmenin heyecanını yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Programı çerçevesinde düzenlenen gemi turunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu, ayrıca Türk müziği eşliğinde öğrencilerin kısa süreli de olsa eğlendikleri gözlendi.
Gezi programının ikinci aşamasında Kurtuluş Yolu üzerinde bulunan Panorama Müzesi ziyaret edildi. Öğrencilerin büyük çoğunluğu müzeyi ilk defa ziyaret ettiklerini belirttiler. Müzede, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan yolculukları dev ekranlarda gösterime sunuldu. Ardından Panorama Müzesi’nde, Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişinin canlandırıldığı, ayrıca ülkemizdeki en büyük yağlı boya tablosunun da yer aldığı (330 metre kare) sahne ziyaret edildi.
Gezinin üçüncü aşamasında şehirde bulunan Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi gezildi. Öğrencilerin ilk defa geldikleri müze ve içerisinde bulunan tarihi tıbbi aletler öğrencilerin oldukça dikkatini çekti.
Gezi, Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolda Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını Samsun’a getiren geminin birebir benzeri olan Bandırma Gemi Müzesi ve çevresinde bulunan açık hava müzesi ziyaretiyle sonlandırıldı.
Geziye; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, OMÜTÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, OMÜTÜRKÇE yönetim kurulu üyeleri ve öğretim elemanları katıldı.

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