Patates üretiminde yüzde 20 artış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patates üretiminde yüzde 20 artış

İHA

Patates üretiminde yüzde 20 artış

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin tohum desteğinden yararlanan patates üreticileri, bu yıl verimde yüzde 20 oranında artış bekliyor.
“Samsun İlinin Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi” ile sebze ve meyve yetiştiriciliğini artıran Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) üye olanlara ücretsiz fide, tohum, sera naylonu ve gübre veriyor. Projede öz kaynaklarını seferber eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, desteklerini sürdürüyor.
Vezirköprü, Havza ve Ladik ilçelerindeki patates üretimi, Büyükşehir Belediyesi’nin tohum yardımıyla genişliyor. 2021 yılında 3 ilçenin 11 mahallesinde üretim yapan 40 çiftçi, aldıkları tohumları toplam 133 dekar alanda toprakla buluşturdu. Üretim maliyetlerini büyük oranda düşüren çiftçiler yüksek verim elde edince, bu yıl talep artışı yaşandı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2022 yılında tohum desteğini 27 tondan 50 tona çıkardı. Bu sayede patates yetiştirilen mahalle sayısı 24’e, arazi miktarı 180 dekara, çiftçi sayısı da 65’e yükseldi.

Danışmanlık hizmeti
Patatesin en çok yetiştirildiği Vezirköprü ilçesinde, 13 mahallede 28 çiftçi üretim yapıyor. 25 ton tohum dağıtılan ilçede 82 dekar alan kullanılıyor. İlçelerde ekilen arazileri gezerek incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli ziraat mühendisleri, çiftçilere de danışmanlık yapıyor.
Karacaoğlan Mahallesi’ndeki patates tarlalarını dolaşan Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Kanca, kontrollere aralıksız devam ettikleri bilgisini verdi. Kanca, “Belediyemizin öz kaynaklarıyla yürüttüğümüz patates yetiştiriciliğinin geliştirerek yaygınlaştırılması projesi kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında ilçelerimizdeki çiftçilerimize 27 ton tohum desteği verdik. Bu yıl da 25 tonu Vezirköprü ilçemizde olmak üzere il genelinde toplam 50 ton tohumu dağıtarak, ekimlerini sağladık. Şuanda da yumrular büyümeye başlarken, arazilerdeki incelemelerimize de devam ediyoruz” dedi.

“Çok memnunuz, desteklerin devamını bekliyoruz”
Patates üreticisi Yavuz Çoban ise bu yıl yüzde 20 verim beklediklerini kaydetti. Çoban, “15 yıldır tarımla uğraşıyoruz. Babamla birlikte ayçiçeği, buğday, şekerpancarı ile sebze yetiştiriyoruz. Bunun yanında serada domatesimiz var. Büyükşehir Belediyesinin patates tohumu hibe desteğinden yararlanıyoruz. 4 dönüm alanda üretim yapıyoruz. Sağ olsunlar bizlere ker konuda katkı sağlıyorlar. Akıllı ekim ve söküm bize makine tedarik ediyorlar. Bu sayede 1 saatte ekebiliyoruz. Pazar satışına yönelik yeterli miktarda rekolte elde ediyoruz. Çok memnunuz. Desteklerin devamını bekliyoruz. Büyükşehir Belediye başkanımız Mustafa Demir’e de çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bacanağının silahlı saldırısında yaralandı
YEREL HABERLER Bacanağının silahlı saldırısında yaralandı
Samsun'da inanılmaz kaza: 1 yaralı Yoldan çıkarak uçan tır, demir yüklü tırın üzerinden geçti
YEREL HABERLER Samsun'da inanılmaz kaza: 1 yaralı Yoldan çıkarak ...
OMÜ-TÜRKÇE’den uluslararası öğrencilere kültür gezisi
YEREL HABERLER OMÜ-TÜRKÇE’den uluslararası öğrencilere kültür gezisi
Atakum Belediyesi çalışanlarına 4 bin 750 TL promosyon
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi çalışanlarına 4 bin 750 TL ...
Sandıkçı: “Canik Hayvan Pazarı Karadeniz’de örnek bir pazar”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Canik Hayvan Pazarı Karadeniz’de örnek bir ...
Scooter ile ölümüne yolculuk Tek kişilik scootere 3 kişi binip trafiği tehlikeye attılar
YEREL HABERLER Scooter ile ölümüne yolculuk Tek kişilik scootere 3 ...
Bayram şekerleri tezgahlardaki yerlerini aldı
YEREL HABERLER Bayram şekerleri tezgahlardaki yerlerini aldı
Kızını kurtarmak isterken boğulan babaya veda
YEREL HABERLER Kızını kurtarmak isterken boğulan babaya veda
1456 aranan şahıs yakalandı, 27 bin 378 araca ceza yazıldı
YEREL HABERLER 1456 aranan şahıs yakalandı, 27 bin 378 araca ceza ...
Sağlam: “İzinsiz kıyma çekenlere yasal ve idari yaptırımlar uygulanacak”
YEREL HABERLER Sağlam: “İzinsiz kıyma çekenlere yasal ve idari ...
Samsun merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Kızını kurtarmak isterken boğuldu Denizden çıkartılan babaya ilk müdahaleyi olay yerinde ailesiyle piknik yapan hemşire yaptı
YEREL HABERLER Kızını kurtarmak isterken boğuldu Denizden çıkartılan ...
Boldrin Samsunspor’da
YEREL HABERLER Boldrin Samsunspor’da
Samsun'da 2 saatte 12 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Samsun'da 2 saatte 12 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Kızını kurtarmak isterken boğuldu Denizden çıkartılan babaya ilk müdahaleyi olay yerinde ailesiyle piknik yapan hemşire yaptı
YEREL HABERLER Kızını kurtarmak isterken boğuldu Denizden çıkartılan ...
Gülcan Altan’dan Çerkes konseri
YEREL HABERLER Gülcan Altan’dan Çerkes konseri
Hastane kantininde silahla vurulan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hastane kantininde silahla vurulan genç hayatını ...
Samsunlu sporcu Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Samsunlu sporcu Türkiye şampiyonu oldu
Toybelen Sanayi Sitesi 2023 yılında tamamlanacak
YEREL HABERLER Toybelen Sanayi Sitesi 2023 yılında tamamlanacak
SBB Keşif Kampüsü TEKNOFEST’e yetişecek
YEREL HABERLER SBB Keşif Kampüsü TEKNOFEST’e yetişecek
Bu köprüden geçmeyen gelin salona gitmiyor
YEREL HABERLER Bu köprüden geçmeyen gelin salona gitmiyor
Samsun'da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi
Doğaseverler 'Kocadağ’da buluştu
YEREL HABERLER Doğaseverler 'Kocadağ’da buluştu
Ambulansa yılan girdi Ekiplerin yılanla imtihanı
YEREL HABERLER Ambulansa yılan girdi Ekiplerin yılanla imtihanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.