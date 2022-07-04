Atakum’un zirvesinde doğa şenliği

Samsun’un Atakum ilçesinin zirvesi Kocadağ’da düzenlenen doğa şenliğinde unutulmaz anlar yaşandı.

Atakum Belediyesi’nin çeşitli kurumlarla iş birliği içinde gerçekleştirdiği doğa şenliği büyük ilgi gördü. Kocadağ’ın Karadeniz’in en güzel yerlerinden biri olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, bu tip etkinliklerle Kocadağ’ı turizme kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Atakum’un doğal güzelliklerinden birisi olan Kocadağ muhteşem bir doğa şenliğine ev sahipliği yaptı. Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi, Samsun Dağcılık Derneği (SAMDAK), Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü iş birliğinde “Atakum’un Yaylası Kocadağ, Şenliğe Yürüyelim” sloganıyla gerçekleştirilen şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. İki gün süren ve yoğun ilginin olduğu şenliğe vatandaşlar Atakum Belediyesi önünden kalkan otobüslerle alana taşındı. Şenliğe katılan doğaseverlerle bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, etkinlik alanındaki karavanları ve çadırları tek tek dolaşarak sohbet etti.

Doğa yürüyüşü ile başlayan program, yamaç paraşütü gösterisiyle devam etti. Şenlik konuklarının büyük bir merakla izlediği gösteride sporcular antrenmanlarını gerçekleştirdi. Doğa içinde bisiklet turu, sokak oyunları, oryantiring gibi etkinliklerin de yer aldığı şenlikte katılımcılar doğanın keyfini çıkardı. Şenlikte, DJ performansı ve konser ile de doyasıya eğlenildi.



“Karadeniz’in en güzel yerlerinden birisi”

Geçmişte Kocadağ Yürüyüşü olarak yapılan etkinliğin bu sene daha komplike bir programla gerçekleştiğini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Karadeniz’in en güzel yerlerinden biri Kocadağ. Bu tip etkinliklerle Kocadağ’ı turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Üretici ile kentteki tüketiciyi bütünleştirmeye çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimize ekonomik girdi sağlamaya destek veriyoruz. Sosyal ve kültürel etkinlikler buna yöneliktir. Önümüzdeki yıllarda etkinliği daha da geliştirerek tekrarlayacağız” dedi.

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