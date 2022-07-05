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Uzmanı uyardı: “Covid 19 bitmedi, 6. dalga kapıda”

İHA

Uzmanı uyardı: “Covid 19 bitmedi, 6. dalga kapıda”

Uzm. Dr. Özkan Akyol, Covid19’un tamamen bittiği düşünülerek tedbirlerin bırakıldığını fakat 6’ıncı dalganın kapıda olduğunu belirterek kişisel korunma önlemlerinin gevşetilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
Önceki haftalarda yayınlanan dünya verilerine göre İngiltere’de korona virüs vakalarının yükseldiğini ifade eden Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Özkan Akyol, “Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilen Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü etkinlikleri ile birlikte Covid19 hastalığında artış görülmeye başlandığı ifade edildi. Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının tetiklediği salgın nedeniyle bugün itibarıyla İngiltere’de 1,7 milyon kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtiliyor. Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre bu rakam bir hafta öncesine göre İngiltere'de yüzde 21, İskoçya'da ise yüzde 42'lik bir artış anlamına geliyor” dedi.

Vakalar Avrupa’da 100 binleri aştı
Omicron’un topluma zararsız bir mutant olarak girdiğini ve bu nedenle insanların rahatlayarak önlemleri bıraktığını vurgulayan Uzm. Dr. Akyol, “BA.1234 gibi birçok varyant, dünyada 6. dalgayı başlattı. Covid19 zamanla çok değişikliğe uğradı ve şu anda dünyada omicron varyantının BA 4 ve 5 alt varyantları yaygın olmaya başladı. Yeni alt varyantlar salgın olarak bulaşmaya ve hasta etmeye devam ediyor. Vakalar Almanya, Kuzey Amerika, İngiltere dâhil birçok ülkede çok ciddi sayılara ulaştı ve 100 binlerin üzerine çıktı” diye konuştu.

“Önlem alınmazsa sonbahara kötü bir başlangıç olabilir”
Can kayıplarının da artışta olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Özkan Akyol, şöyle konuştu:
“Ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Ülke bazında bakarsak örneğin; Almanya'da 100'ün üzerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde 300'ün üzerinde. Bu yüzden bunun bir toplumsal halk sağlığı sorunu olduğu bilinciyle davranılmaya devam edilmesi gerekiyor. Sağlık otoritesinin bu işin sorumluluğunu tekrar bireylerden alıp kendisinin önlemlerle yürütmesi gerekiyor. Eğer tedbirler bırakılmaya devam edilirse, ne yazık ki sonbahara çok daha kötü bir giriş yapacağız. Açık alanların risksiz olduğu doğru, yaz dönemi hepimiz birbirimizden daha uzak mesafelerde açık alanlarda bulunabiliyoruz ama bir alışveriş merkezine girdiğimizde, bir kapalı alana girdiğimizde, toplu taşıma kullanmak zorunda kaldığımızda kişilerin mutlaka ve mutlaka maske takılması gerekir."

“Kurban Bayramı ziyaretlerinde tedbiri elden bırakmayın”
Covid19 rakamlarının eskiye kıyasla çok azaldığını fakat bunun hastalığın bittiği anlamına gelmediğini söyleyen Uzm. Dr. Akyol, “Bu süreç bitti diyemeyiz, dünya genelinde yaşanan artışla birlikte ülkemizde de birkaç ay sonra tehlike kapıda olacak. Normalleşme süreci ile birlikte toplumumuz tedbirlerde tamamen esnedi. Bu yüzden Kurban Bayramı’nda gerçekleştireceğimiz bayram ziyareti ve gezmelerde, yine de tedbiri elden bırakmamalıyız. Hasta bireyler aile büyüklerine yaklaşmamalı, hastalık taşıyıcı risk grubunda olan çocuklarımız diğer çocuklarla yakın temas etmemelidir. Covid19’un henüz bitmediğini ve bayram ziyaretleriyle birlikte artabileceğini göz önünde bulundurarak, dikkatli bir bayramı geride bırakmalıyız” şeklinde konuştu.

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