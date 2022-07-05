Vali Yardımcısı Cinbir, nikah şahidi oldu

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, genç çiftlerin nikah şahidi oldu.

Vezirköprü’de 19992003 yılları arasında kaymakamlık yapan, ilçede bütün kesimler tarafından sevilen Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Vezirköprü'de katıldığı bir düğünde genç çiftlerin sevincine ortak oldu. Esentepe Mahallesi’nde kır düğün salonunda yapılan Esra ve Taha Ağca çiftinin görkemli düğününe davet edilen Vali Yardımcısı Cinbir, damadın nikah şahidi oldu.

Evlenme cüzdanını gelin Esra Avcı’ya veren Cinbir, aile kurmanın önemine değinerek, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Vali Yardımcısı Cinbir düğünde davetlilerle bir süre halay çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.