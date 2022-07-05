Samsun’da Aile Yaşam Merkezleri kursiyerlerinden sergi

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aile Yaşam Merkezlerinde düzenlenen kurslarda üretilen el işi ürünler için sergi açıldı.

SBB açtığı kurslarla kadınların sosyal yaşamını değiştirirken onların ekonomik anlamda kazanç sağlaması adına da çalışmalar yürütüyor. SBB Başkanı Mustafa Demir, kursların sonunda satış stantları kurma müjdesini verdiği serginin açılışı gerçekleştirildi. Seramik eşyalar, gümüş kazaziye takılar, el nakışları, örgü, bambu sepetler, bebekler, tablolar ve daha birçok ürün yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantlarla kursiyerler 1 yıllık emeklerinin karşılığını ekonomik olarak alma fırsatı yakaladı.

Aile Yaşam Merkezleri Birim Sorumlusu Canan Sevim, “Bu etkinlikler kursiyerlerimiz için çok önemli. Yıl boyunca birbirinden güzel ürünler üretmenin hazzını yaşıyorlar. Ama bunun ekonomik olarak da karşılığını almak istiyorlar. O yüzden bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Bu etkinliklerin artırılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Sergi, 56 Haziran tarihlerinde bir AVM'de saat 10.0022.00 saatleri arasında açık olacak.

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