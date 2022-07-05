Subaşı Meydanı ve yeraltı otoparkı yakında hizmete giriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin(SBB) parklanma sorununu rahatlatacak Subaşı Meydanı ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi’nde test süreci tamamlandı. Sistemin yakında hizmete gireceği duyuruldu.

Trafik açısından Samsun’un en yoğun meydanlarından Subaşı’nda inşa edilen mekanik sistemli ilk yeraltı katlı otopark, enerji verimliliği yüksek yazılımla hizmet verecek. Subaşı Meydanı projesiyle bin 472 metrekarelik alanda inşa edilen yeraltı otoparkı, uzaktan izleme ve kontrol sistemleri, elden ve otomatik park ücreti ödeme sistemi, giriş çıkış odalarında yükseklik ve ağırlık kontrol algılayıcıları, lazer alan tarayıcıları, plaka tanıma kameraları, kullanıcı bilgilendirme ekranları, sesli iletişim sistemi, park yardım kamerası, araç algılayıcı manyetik dedektörler ve her araca yönelik yangın söndürme sistemleriyle donatıldı.

2020 yılında ihale edilerek yapımına başlanan proje, 28 Milyon TL’ye mal edildi. Meydan çevresindeki trafik karmaşasını sonlandıracak mekanik sistemde, araçlar 3 ile 5 dakika arasında park edilip, geri getirilebilecek. Yoğun çalışma maratonunun ardından test süreci de tamamlanan otoparkın kesin kabulü de yapıldı.

Projeye ilişkin bilgi veren SBB Başkanı Mustafa Demir, birbiriyle entegreli iki projeyle hem otopark sorununu çözeceklerini hem de meydanı tarihi kimliğine yeniden kavuşturacaklarını kaydetti. Başkan Demir, “Hayata geçirdiğimiz mekanik katlı otopark projeleri ile şehrimizin tüm ilçelerinde trafik sorununa kökten çözüm bulmayı hedefliyoruz. Havza ve Çarşamba’daki mekanik katlı otopark inşaatları da bitme aşamasına geldi. Subaşı Meydanı’ndaki parklanma sorununu çözecek asansörlü mekanik otoparkımızın kesin kabulünü yaptık. Mühendislik, tasarım, yazılım aşamasında son teknolojili yerli sistemleri kullandık. Bu projeyle Samsun'a hem şehircilik anlamında estetik bir katkı sağlayacak hem de hemşerilerimize otoparkla ilgili teknolojik, pratik, ekonomik ve güvenilir bir hizmet sunmuş olacağız. TEKNOFEST öncesinde de açılışını yapacağız” diye konuştu.

Başkan Demir, “Çalışmalarda mutlu sona yaklaştığımız Subaşı Meydanı Projesi’ne büyük önem veriyoruz. Tarihi orada yeniden gün yüzüne çıkarmanın heyecanını yaşıyoruz. Sultan 2. Abdülhamid Han’ın şahsi parasıyla yaptırdığı ancak günümüze sadece fotoğrafları kalan şehrimizin simgelerinden 8 kurnalı Hamidiye Çeşmesi’ni aslına uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Bunun yanında tarihi Sa’di Mescidi’ni de Subaşı’nda yaşatacağız. Yani meydanın hem tarihi değerlerine sahip çıkıyor hem de park sorununu çözüyoruz” ifadelerini kullandı.



Saathane Meydanı’nda Mobil Atık Getirme Merkezi

Öte yandan, Çevre kirliliğine karşı da önemli projeler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi'yle toplumsal bilinci ve duyarlılığı artırmak amacıyla uygulamayı kent merkezine yayıyor. Saha uygulamalarını yaygınlaştıran SBB, Saathane Meydanı’nda bir adet Mobil Atık Getirme Merkezi oluşturdu. Tarihi Taşhan’ın karşısındaki alana konulan merkez ile belediye, atıkların ayrıştırılarak toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasında önemli mesafe kat etmeyi amaçlıyor. Oluşturulan mobil merkezlerde atık yağ, plastik, metal, cam, kâğıtkarton, elektrikelektronik ve pil gibi en çok tüketilen atıkları gruplarına göre toplanmasını sağlayacak belediye, projeyle verimliliği, temiz ortam kaynaklı performansı, saygınlığı artırarak, çevresel riskleri azalmayı hedefliyor.

Doğu Park ve Batı Park’ta da çalışma yürüten belediye, 25 tane daha atık merkezi oluşturacağı duyuruldu. Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle harekete geçen ilçe belediyeleri de, Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile bakanlıktan aldıkları hibelerle atık toplama konteynerlerini halkın hizmetine sunuyor. Havza’da 2, Bafra’da 10, Asarcık’ta 1, Ladik’te 3, Alaçam’da 3, Canik’te 11, Atakum’da 4 adet, Terme’de 4, İlkadım’da 1, Salıpazarı’nda 1, Tekkeköy’de 8, Vezirköprü’de 2 ve Yakakent’te de 5 adet olmak üzere toplamda 55 atık toplama konteynırı konulurken, 19 Mayıs ilçesinde de yerleri tespit edilen 5 konteyner ise yakın tarihte yerleştirileceği bildirildi.

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