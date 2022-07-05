İlkadım'da işçilerin zam sevinci İşçiler zam yapan başkanı kapıda çiçekle karşıladı

İlkadım Belediyesi, kadrolu 120 çalışanına yüzde 41,83 oranında zam yaptığını duyurdu, çalışanlar başkanı kapıda çiçekle karşıladı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Temmuz ayı meclis toplantısında belediyede özveri ile çalışan 120 kadrolu işçinin yılbaşına göre yüzde 59 zam, en son aldığı haziran maaşına göre ise yüzde 41,83 zam yaptığını açıkladı. Açıklamanın ardından, haftanın ikinci iş gününde çalışanlar belediye binası önünde toplandı. Başkan Demirtaş’ı ellerindeki çiçeklerle birlikte karşılayan çalışanlar, Demirtaş’a teşekkür etti.

İşçileri temsilen söz alan belediye çalışanı Aydın Okuyucu, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve enflasyona rağmen belediyemizin imkânlarını zorlayarak, biz İlkadım Belediyesi işçilerine emekçilerini mağdur etmediğinizi için, tüm emekçi arkadaşlarım ve aileleri adına size canı gönülden teşekkürlerimizi arz ederiz” dedi.



“İlçeyi ayakta tutan sizlersiniz”

Makam odasına tüm işçileri kabul eden Başkan Demirtaş, “Emekçinin, alın teri ile kazananın, çalışanın yanında olmaya devam edeceğiz. Sizler çalışıyorsunuz bizlerde emeğinizin karşılığını veriyoruz. Bu bizim görevimizdir. İlçeyi ayakta tutan sizlersiniz. Temizleyen, onaran, bakan, güzelleştiren ve insanların rahat yaşamasını sağlayan sizleriniz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sorunlar neticesinde enflasyonist baskıyı ülkemizde hissetmeye başladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete yaptığı zam ve alınan önlemlerle çalışan işçi ve memur kesimin ücretlerinde hem kamuda hem özel sektörde önemli iyileştirmelere gidiliyor. Fakat bu da beraberinde ödenek sorununu getiriyor. Çalışan işçilerimize enflasyona ezdirmemek için gayret sarf ediyoruz. Her şeye rağmen tüm çalışanlarımızın yüzünü güldürecek zamları yaptık. Alın teri ile bu ücreti kazanan işçilerimize ve ailelerine hayırlı ve bereketli olsun. Emeklerinin karşılığını güle güle harcasınlar” diye konuştu.

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