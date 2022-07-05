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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bıçaklar kurbana bileniyor

İHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tanesi 170 liraya kadar çıkan sıfır bıçaklar yerine eski bıçaklarını 10 TL'ye biletmeyi tercih ediyor.

Bıçaklar kurbana bileniyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar tanesi 170 liraya kadar çıkan sıfır bıçaklar yerine eski bıçaklarını 10 TL’ye biletmeyi tercih ediyor.
9 Temmuz günü Kurban Bayramı İslam alemi tarafından karşılanacak. Milyonlarca Müslüman bayram namazının ardından kurbanlarını kesecek. Bayram yaklaşırken Samsun’da kurbanlık malzemelerin satıldığı Demirciler Yokuşu’nda hareketlilik başladı. Önceki yılların aksine vatandaşlar kurbanda kullanmak üzere sıfır bıçak almayı değil eski bıçaklarını biletmeyi tercih etti. Sıfır bıçak fiyatları kalitesine göre 60170 TL arasında değişirken, bileme işlemi ise 10 TL'ye yapılıyor.

“İnsanlar sıfır bıçak almaktansa eski bıçaklarını biletiyor”
Bu bayram öncesinde bıçak, nacak, balta ve satır bileme işlerinin daha iyi olduğuna değinen bileme ustası İdris Demir, “Bu Kurban Bayramı’nda bıçak, balta ve satır bileme ücreti 10 lira. Kurban öncesi birçok kişi sokak arasında bileme tezgahı açıyor. Bu işin ustaları tarafından yapılmayan bileme işlemi bıçaklara zarar veriyor. Sokak arasında susuz şekilde bilenen bıçakların ömrü 2 senede biter. Ama profesyonel bir şekilde bilenen bıçak 20 sene kullanılır. Bu yıl insanlar sıfır bıçak almaktansa eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Çünkü bıçak fiyatları biraz yüksek. 10 liraya bıçak biletmek, 160 liraya yeni bıçak almaktan daha cazip geliyor” dedi.

“Sıfır bıçak fiyatları 60170 TL arasında değişiyor”
Sıfır bıçak fiyatlarının kalitesine göre değiştiğinin altını çizen hırdavatçı Hüsnü Kantar, “Kurban Bayramı’nda en çok poşet, ip, kanca, kova, sünger, naylon örtü, bıçak, halat, balta ve nacak satılıyor. Bu bayram öncesi sünger 5 TL, kova 60 TL, kanca 20 TL, 2 metrelik naylon örtü 70 TL, poşet tane 5 TL, halat 50 TL, balta 220 TL ve bıçaklar ise 60 TL ile 170 TL arasında kalitesine göre değişiyor. Vatandaşlar en çok çelik ve kaliteli bıçakları tercih ediyor. Bu bıçaklar da özelliklerine göre deri soyma, boğazlama, et sıyırma ve parçalama gibi çeşitlere ayrılıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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