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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yusuf Abdioğlu: “Şampiyonluk kupasını Samsun’a getireceğiz”

İHA

Yusuf Abdioğlu: “Şampiyonluk kupasını Samsun’a getireceğiz”

Samsunspor’un tecrübeli savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu, sezon sonunda şampiyonluk kupasını Samsun’a getireceklerini iddia etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da yeni transferlerden stoper Yusuf Abdioğlu, Kayseri Erciyes kampında açıklamalarda bulundu. Kampın güzel geçtiğini ifade eden Yusuf Abdioğlu, “Samsun’daki kampımıza ben biraz geç katıldım ama Kayseri’deki kampa takımla birlikte geldik. Bizim için yorucu ve güzel bir kamp dönemi oluyor. Hocalarımız bizi sezona hazırlayabilmek için bu dönemde yükleniyorlar. Doğal olarak bizim de yorucu günlerimiz oluyor. Bizim de sezonda ayakta kalabilmek için bu kamp dönemine ihtiyacımız var. Geçen sene Samsunspor’un iyi bir kadrosu vardı. Ama içeride bazı şeyleri galiba toparlayamadılar. Bunu gelirken bana da söylediler. Biz de bu ligin tecrübeli oyuncuları olarak bunu çok iyi biliyoruz ve buradaki birlikteliği çok iyi sağlamanız gerekiyor. Birliktelik sağlanmadıkça sezon içerisindeki çatlak sesler oluyor. Bu çatlak sesler belki ilkten gözükmüyor ama mağlubiyetten sonra gün yüzüne çıkıyor ve takıma çok büyük zararlar veriyor. Bu sene hep beraber arkadaşlarla buna dikkat ediyoruz. Ayrı ayrı takılmıyoruz. Birlikte eğlenmeye ve gülmeye çalışıyoruz. Takım bütünlüğü bizim için çok önemli” dedi.

“Şampiyonluk kupasını Samsun’a getireceğiz”
Hedefinin Samsunspor’u Süper Lig’e çıkarmak olduğunu ifade eden Yusuf Abdioğlu, “Benim bireysel hedefim ikinci planda. Öncelik takımın şampiyonluğu. Bu şehre gelmek benim adıma hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir zorluk. Çünkü kolay olmayacağını biliyorum. Bu şehirde yaşadığım, sevdiğim insanlar var. Onların da benden beklentisi var. Ondan dolayı benim iki kat yüküm var. İnşallah bu sezon sonunda bu yükü güzellikle taçlandırıp şampiyonluk kupamızı şehrimize getireceğiz. Buna inanıyoruz. Bunun için emek vereceğiz. Bizim için güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Birliktelikten güç doğacak. Şuan için kulüp içerisinde personeller ve yöneticiler bu bütünlüğü sağlamak için önemli bir özveri veriyor. İnşallah hocalarımız ile birlikte bunların hepsini aşacağız. Bu sene bizim için aile ortamında güzel bir yıl geçecek. Samsunspor Süper Lig’deyken beni değerlendirdiler. O zaman sakatlanmıştım ve ameliyat olmuştum. O zamanlar ben çok iyi pozisyonda değildim ama biraz daha sabredilebilinirdi. Sabredilmedi ve bende kendim ayrıldım. Süre alamadığım için ayrılmak zorunda kaldım. Tabi ki de gönül kırgınlığım yok. O zaman çok zoruma gitmişti ama şimdi daha önemli yerdeyim. Şuanda şehrin en büyük markasındayım, Atatürklü armadayım. Samsunspor benim için çocukluk hayaliydi ve gerçek oldu. Futbol sayesinde çoğu hayalimi de gerçekleştirdim. En yüksek hayalim Süper Lig’de oynamaktı ve onu da gerçekleştirdim. Şuan Samsunspor’a geldim ve bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Şimdiki hedefim Samsunspor formasını terletip, hakkını verip Süper Lig’e çıkartmak ve inşallah da Süper Lig’de burada devam etmek” diye konuştu.
Taraftara da seslenen Yusuf Abdioğlu, “Çoğu tribünü tanıyorum. Eski stadyum şehir içinde olduğu için yolda birbirilerimizi çağırarak stada giderdik. 20 kişiyle başlardık stada kadar 100 kişi olurduk. Ben o anları unutmuyorum. Taraftarın galibiyeti istediğini, evine mutlu dönmeyi en iyi ben biliyorum. Bizim için onları mutlu etmek çok önemli. Ama onların da biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Takımımız yeni kuruluyor. Yeni kurulan takımlarda her zaman seri galibiyetler olmayabilir. Bazen performans düşüklüğü olabilir. Kaliteli bir kadro kurulduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun, biz kendi bütünlüğümüzü kaybetmediğimizde başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü bizler sahada kötü olduğumuzda taraftarımız bize maçı kazandırabilir. Ya da taraftarımız az olduğunda bizler sahada çok fazla mücadele edip biz 3 puanı alabiliriz. Bu bütünlüğü de sağlamamız gerekiyor. O yüzden sabırlı olmalarını istiyorum. Samsunspor’un büyüklüğünü biliyoruz bunu da inşallah Süper Lig’e çıktığımızda tüm Türkiye’de görecek. Karadeniz insanı biraz sabırsızdır. Siz çok iyi oynadığınızda kazanacaksınız diye bir şey yok. Kötü oynadığınızda da kaybedeceksiniz diye bir şey yok. Ama gol dakika 90’da da gelse 3 puan kazanıyorsunuz, 1’inci dakikada da attığınız zaman 3 puan kazanıyorsunuz. Taraftarımız bize inanmalı. Öncelikle bunu biz kendimiz sağlayacağız. Sahada o ruhu göstereceğiz. O ruhu gösterdikten sonra da hep birlikte başarılı olacağız. İnşallah Süper Lig’e çıkacağız. Cumhuriyet’in 100. yılında da şampiyonluk en çok bize yakışacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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