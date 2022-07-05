Çarşamba’da kentsel dönüşüm

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, temeli atılan Aşiyan Evleri’nin kentsel dönüşüme de katkı sağlayacağını söyledi.

Çarşamba Belediyesi hayata geçirdiği projelerle ilçenin gelişimine ve kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyor. Yakın zamanda inşaat çalınmalarına başlanan ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Aşiyan Evleri, Çarşamba’ya değer katacak. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Aşiyan Evleri’nin bölgedeki diğer projelere de örnek olacağını belirtti.

İlçenin Doğu Yaka’sında, Orta Mahalle de yapımı süren Aşiyan Evleri, 17 bin metrekare alanda, 3 blok, 10 kat şeklinde yapılıyor. Toplam inşaat alanı 23 bin metrekare olan Aşiyan Evleri’nde 160 metrekare alanlı 72 adet 3+1, 190 metrekare alanlı 27 adet 4+1, toplamda 99 daire ve 13 adet iş yeri yapılması planlanıyor.



Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Modernliği ve estetiği ön planda tutan Aşiyan Evleri’nin temel atma töreninde konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Aşiyan Evlerimizin inşaat alanı daha öncesinde Çarşambalıların da bildiği gibi eski dükkanların olduğu bir yerdi. Dükkanlar kullanılmaktan artık miadını doldurmuştu. Hemşehrilerimizin de burada artık bir şeylerim yapılmasını talep ettiği bir yer halini almıştı. Burada biz 3 bloklu bir inşaat çalışması yapıyoruz. Altında bin 500 metrekare dükkan, üstünde de 99 tane daire olacak. 3+1 ve 4+1 daire formatında Çarşambalı hemşehrilerimizin talep ettiği gibi ve istedikleri bir formatta dairelerimiz yükseliyor. A Bloğumuzda dükkan temellerini döküyoruz, B Blokta demir bağlama işi devam ediyor, C Blokta da kazı çalışmaları başlamış durumda. Bu şekilde 3 tane bloğu Çarşamba’mızın hizmetine sunmuş olacağız. Çarşamba’da farklı ve güzel bir ev konseptinde ev almak isteyen hemşehrilerimiz de belediyemize gelerek yapılan ihalelere girmek suretiyle burada ev sahibi oluyorlar. Hem burada bir dönüşüm sağlamış oluyoruz hem de etrafındaki kentsel dönüşüme de bir katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi.



"Çarşamba güzel oluyor"

Çarşamba’da yapılan imar revizyonuna da değinen Başkan Doğan, “Çalışmaları devam eden Aşiyan Evlerimizin etrafındaki eski yapılarda da şu anda bir hareketlilik söz konusu, Çarşamba’mızda bu manada bir imar revizyonu yapmıştık. 2 kattaki tüm inşaat hakları olan binaların imar hakkını 4 kata çıkartıyor, 2 bin 500 metrekare yan yana anlaşan komşularınki de kentsel dönüşüm mantığında 7 kata kadar imar hakkını veriyoruz. Bu sayede Çarşamba’da şehirleşme anlamında çok güzel işler oluyor. Aşiyan Evleri bunlara da örnek bir çalışmadır. Dairelerin kurulumu, oda yapıları, kullanış durumları, Çarşamba’da bundan sonraki yapılacak projelere de örnek bir proje olacaktır diye umut ediyoruz. Bu şekildeki dönüşüm çalışmalarına da devam etmiş olacağız. Hem Çarşamba’yı güzelleştiriyor hem de hemşehrilerimizin konut sahibi olmalarına olanak sağlıyoruz. Buradan elde edilen gelirlerle de Çarşamba’mıza, Çarşambalı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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