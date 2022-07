Canik'ten öğrencilere KPSS desteği

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na(KPSS) hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek, “Başarılı olmanız adına her zaman yanındayız” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi ve özel bir kurs iş birliğiyle düzenlenen KPSS genel tekrar eğitim programını tamamlayan öğrencilerle bir araya geldi. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda gençlerle buluşan Başkan Sandıkçı, yaptığı konuşmada her zaman gençlerin yanında olduğunu ifade etti. Sandıkçı, "Gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Başarılı olmanız adına her an yanındayız. Mesleki hayatlarınızda görev sorumluluklarınızın gereklerini yerine getirerek ülkemiz ve insanımız için çok çalışacak, durmadan üretmeye devam edeceksiniz” diye konuştu.

KPSS genel tekrar eğitim programında öğrencilere genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri alanlarında 8 gün boyunca eğitim verildi. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı öğrencilere ikramda bulundu.

