Samsun’da bayram ve mevsim tedbirleri

Samsun’da Kurban Bayramı öncesinde düzenlenen toplantıda orman yangınları, düğün ve nişan etkinlikleri, bayram trafiği ve bayram güvenlik tedbirleri ve kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 eylem planına ilişkin gündem konuları görüşüldü.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, ilçe kaymakamları ve kurum yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda bayram öncesi tedbirler ile mevsimsel tehditlere karşı önlemler masaya yatırıldı. Orman yangınları, düğün ve nişan etkinlikleri, bayram trafiği ve bayram güvenlik tedbirleri ve kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 eylem planına ilişkin gündem konuları görüşüldü.



“Orman yangınlarının yüzde 95’inin insan kaynaklı”

Gündem başlıklarıyla ilgili önemli tespitlerde bulunduklarını belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Sıcak havaların günden güne etkisini göstermesiyle birlikte gerek dünyada gerekse ülkemizde maalesef kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde orman yangınları yaşanabiliyor. Ülkemizdeki orman yangınlarının yüzde 95’inin insan kaynaklı olduğu düşünüldüğünde, insan kaynaklı yangın sayıların azaltılması için toplumsal bilinçlenmenin ne denli önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bizlerde bu anlamda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve alınacak önlemlere ilişkin aksiyon planımızı oluşturduk” dedi.



“Can ve mal güvenliği birinci önceliğimiz”

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün, nişan, asker uğurlama gibi etkinliklerde trajik hikayeler yaşandığını belirten Vali Dağlı, “Maalesef vatandaşlarımızın en mutlu günleri sorumsuz davranışlar yüzünden trajediye dönüşebiliyor. Bu tür etkinliklerde silahlarla kutlama yapılması sonucu çok üzücü sonuçlarla karşılaşıyoruz. ‘Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma’ sloganı ile vatandaşlarımızın daha fazla bilinçlendirilmesi için etkin iletişim çalışmalarında bulunacağız. Aynı zamanda yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce vatandaşımız trafikte olacak. Bu kapsamda vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri için biz dizi önlemler aldık. Yoğun ve etkili trafik denetimleri ile kazasız ve belasız bir bayram için ilgili kurumlarımız azami gayret gösterecek” diye açıkladı.



“Kadına şiddet kabul edilemez”

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yaygın eğitim ve farkındalık çalışmalarına hız verileceğini açıklayan Dağlı, “Ne dinimizde ne de kültürümüzde kadına yönelik şiddet kabul edilemez. Hatta sadece kadınlar özelinde değil şiddetin her türlüsü dinimizde yasaklanmış, maneviyatı ve hoşgörüsüyle örnek olmuş milletimizle bağdaşmayan bu tür davranışlar toplumun her kesimini ziyadesiyle üzmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın artırılması amacıyla birçok farklı çalışmaya imza atacağız” şeklinde konuştu.

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