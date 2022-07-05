Vali Dağlı: “OSB’lerdeki istihdam sayısı 20 bine çıkacak”

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Şu anda organize sanayi bölgelerimizde (OSB) yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediliyor. Yeni OSB'nin tamamlanmasıyla bu sayı 20 bine çıkacak” dedi.

Vali Zülkif Dağlı, “Tarım ve Orman BakanlığıMilli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü” hakkında basın açıklamasında bulundu. Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Dağlı, “Mesleki ve teknik eğitim; milli ekonomimize ve iş dünyasına yetişmiş eleman hazırlaması bakımından hayati bir misyonu yerine getirmektedir. Mesleki eğitiminin önemine binaen Samsun’da tüm kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve iş dünyamızla iş birliği halinde hareket ediyor, mesleki eğitimin önünün açılarak teşvik edildiği bu dönemde çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe layıkıyla hazırlanması için gayret gösteriyoruz. İlimizde 56 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 25 bin öğrenci (yaklaşık) eğitimöğretim görmektedir. İlimizdeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde; 46 mesleki eğitim merkezi programı uygulanmakta,7 bin 260 öğrencimiz eğitimöğretim görmekte. Öğrencilerimiz, işletmelerde haftada 5 gün çalışmaktadır. İlimizde sektörün talep ettiği ara eleman ihtiyacının karşılanması ve iş insanlarımızın eğitimin bir parçası olarak görev üstlenmesi amacıyla meslek liselerimizin tamamında iş insanlarından danışma kurulu oluşturma çalışmamız devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısında ve Kavak OSB iş insanlarıyla bir araya geldiğimiz toplantıda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca meslek liselerimizde sektörün talep ettiği ve istihdam sağlanan bölümlerde kümelenme çalışması yapılıyor ve rağbet görmeyen diğer bölümlerle ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.



“Organize sanayi bölgesinde 10 bin kişi istihdam ediliyor”

Vali Dağlı, şöyle devam etti:

“Samsun’daki üretimin ve paralelinde istihdam olanaklarının yoğun şekilde yürütüldüğü 8 organize sanayi bölgesinde (OSB), 246 firmada, yaklaşık 10 bin kişi istihdam edilmektedir. Tekkeköy'e kurulan Yeni OSB’de ile ilgili çalışmalar, Çarşamba OSB ve Bafra Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de altyapı çalışmaları, Kavak ve Havza OSB'de genişleme çalışmalarımız devam ediyor. Yatırımcılarımız tarafından yoğun talep gören tüm OSB'lerimizde iki yıl içerisinde yapılacak fabrikalarla Samsun'un tam bir sanayi şehrine dönüşmesini ve paralelinde istihdamın şimdiki rakamın en az iki katına çıkmasını hedefliyoruz. Kısa süre önce Havza OSB’de 10 fabrikanın temelini atmamız ifade ettiklerime çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Ülkemizin üretim, istihdam ve ihracatında büyük pay sahibi olan OSB'lerimiz büyürken ayrıca mesleki eğitim merkezleri projesiyle eğitim alanında da sorumluluk üstleniyor. Bu anlamda OSB’lerimizde meslek lisesi irtibat noktası açtık. Bununla çocuklarımızın teori ile pratiği buluşturmasına katkı sağlamayı ve eğitimlerini tamamladıklarında hepsinin iş sahibi nitelikli gençler olmasını hedefliyoruz. Mesleki eğitim merkezlerinin OSB'lerimizde üretim, istihdam ve ihracatımızın artmasına büyük bir katkı sağlayacağına olan inancım tamdır.”



NİSGEM son aşamaya geldi

Vali Dağlı, Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi(NİSGEM) kurulumunun şu anda son aşamada olduğunu açıkladı. Dağlı, “Samsun NİSGEM’in uluslararası akreditasyon kurulum süreçlerinde sona yaklaşılmıştır. Merkezimizde verilecek olan sertifikaların bir kısmı bölgesel (MYK) bir kısmı da uluslararası kabul edilebilirliği olacaktır. Proje tamamı ile hayata geçtiğinde çoğunlukla örgün eğitim müfredatında bulunmayan alanlarda bile özel eğitim verilerek özellikle üretim ve hizmet sektörlerine katma değer hedeflenmektedir. Ayrıca ülkemizde ilk defa olmak üzere özel gereksinimli bireylerin üretim ve hizmet sektörüne katkı sağlayabilmeleri için 13 meslek dalında belgelendirme çalışmaları tamamlanmak üzeredir. 6645 sayılı Kanun gereği zorunlu olan meslek alanlarında 10 farklı üretim ve hizmet sektöründe olmak üzere 65 farklı ulusal yeterlilikte belgelendirme çalışmalarında sona yaklaşılmıştır. Samsun NİSGEM'in 2022 yılının 4. çeyreğinde faaliyete geçmiş olması planlanmaktadır” şeklinde konuştu.



Gençlere istihdam sağlayan protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ‘tarım meslek liseleri’ alanında bir protokol imzalandığını hatırlatan Dağlı şunları söyledi:

“Bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması ve ‘Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde’ yaklaşımıyla hareket etmekteyiz. Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 01.06.2022 tarihinde iki bakanlığımız arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalamıştır. Protokol, 20212022 eğitimöğretim yılında tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı laboratuvar hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesindeki 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsamına almaktadır. Bu kapsamda ilimizde de Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tarım Meslek Lisesi), Tekkeköy Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Hayvancılık ve Veterinerlik) olmak üzere iki okulumuz protokol kapsamına alınmıştır. Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 5 yönetici, 10 öğretmen, 42 öğrenci eğitimöğretime devam etmektedir. Tarım alanı ve tarım dalı bulunmaktadır. Valiliğimiz himayelerinde Temmuz 2021 yılında protokol imzalanarak danışma kurulu oluşturulmuştur. Protokol kapsamında okula destek olunmakta ve öğrencilere çeşitli miktarlarda burs verilmektedir. Her yıl, mezun olan öğrencilerden yaklaşık 10 tanesi Bafra Belediye Başkanlığında istihdam edilmektedir. Tekkeköy Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 5 yönetici, 20 öğretmen, 242 öğrenci eğitimöğretime devam etmektedir. Hayvan yetiştiriciliği ve sağlık alanı ile hayvan yetiştiriciliği ve sağlık dalı bulunmaktadır. Gıda teknolojisi alanı ile gıda teknolojisi dalı yeni açılmış olup 20222023 eğitimöğretim yılında öğrenci alacaktır. Protokol kapsamında yumurtacı ve etçi tavukçuluk çalışmaları, hayvan yetiştiriciliği ve hayvan kliniği çalışmaları başlatılacaktır.”



TEKNOFEST Karadeniz

TEKNOFEST Karadeniz’e rekor başvuru olduğu bilgisini veren Dağlı, “Rekor sayıda başvurunun yapıldığı TEKNOFEST Karadeniz’e Samsun’dan katılan takımlarımızın 551 projesinin ön değerlendirme aşamasını geçerek yarı finale kalması da ayrıca hepimizi sevindiren bir gelişme olarak gençlerimize olan inancımızı artırmıştır. Mesleki Eğitim Programı’nın başlamasından bugüne kadar geçen süreçte, öğrenci sayısı bakımından gelinen nokta önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bu büyük potansiyel yarınların güçlü, müreffeh ve milletler arenasında söz sahibi olan Türkiye’si için atılan önemli bir adımdır” açıklamasında bulundu.



Kurban Bayramı uyarısı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Uzun bir bayram tatiline giriyoruz. İlimiz tam geçiş güzergahında ve trafik ile ilgili tedbirler aldığımız tedbirlerin en başında geliyor. Çok sayıda aracın ilimiz üzerinden Karadeniz illerine geçiş yapacağını biliyoruz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz trafik kurallarına uymaları ve fazla sürat ile seyir etmemeleri ve emniyet kemerlerine dikkat etmeleridir. Kesinlikle trafikte seyir halinde iken telefonla konuşmamaları beklentisindeyiz. Bayramlar sevinç günleridir. Sevinçli günlerimizi hüzne boğacak hamleler yapmayalım. Kendi canımıza ve çevremizdekilerin canına kast edecek bir harekette bulunmayalım. Silahla bayram olmaz” dedi.



“Ters akıntının olduğu günlerde kesinlikle denize girmeyin”

“Ters akıntının olduğu günlerde kesinlikle denize girmeyin” çağrısında bulunan Vali Dağlı, “Boğulma vakalarımız maalesef olabiliyor. Ters akıntının olduğu günlerde kesinlikle denize girmeyin. Her gün neredeyse 45 boğulma vakasıyla karşı karşıyayız. Bu konuya vatandaşlarımızın dikkat etmelerini özellikle istirham ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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