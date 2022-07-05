İranlı turist çamaşır ipi takarken balkondan düştü

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da çamaşır ipi takarken balkondan düşen İranlı turist yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden kız kardeşinin yanına bir hafta önce gezmeye gelen İranlı Amır Sadeghshırazı (42) birinci kattaki evin balkonundaki çamaşır ipinin bağlı olduğu demirin vidasını sıkıp ipi germek istediği bir sırada balkonun demirin ayağına bağlı köşesinin betonu kırılınca yere düştü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası İranlı turist tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.