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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da son bir haftada Covid-19 vaka sayısı 2 kat arttı

İHA

Samsun’da son bir haftada Covid-19 vaka sayısı 2 kat arttı

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun’da son bir haftada Covid19 vaka sayısının yaklaşık 2 kat arttığını açıklayarak, bayram tatili döneminde biraz daha dikkatli olunması uyarısında bulundu.
İldeki pandeminin son durumunun masaya yatırıldığı “İl Pandemi Değerlendirme Toplantısı” sonrası bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, ildeki vaka sayısındaki kısmi artışa dikkat çekerek, “Tüm Türkiye ve dünyada olduğu gibi ilimizde de maalesef Covid19 vaka sayılarımızda kısmi bir artış söz konusu. Veriler bize ilimizde, özellikle son bir haftada vaka sayımızın yaklaşık 2 kat arttığını gösteriyor. Aylar sonra ilk kez, sıfır vaka gördüğümüz dönemlerin ardından, günlük 50 vakanın üstüne çıktığımız günleri görmeye başladık” dedi.

“Entübe ve durumu ağır hastamız yok”
Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Müdür Oruç, “Bu artış, korona varyantın da etkisiyle grip gibi başa çıkabilir bir düzeyde olduğu ve ağır hastalık tablosu ortaya çıkarmadığı için, hastanelerimize yansıyacak düzeyin çok uzağında seyrediyor. Aşı hala bağışıklık sistemlerimiz üzerinde etkili, yaygın aşılama çalışması sayesinde virüse temas etsek de bizi korumaya devam ediyor. Şu an için hastanelerimizde entübe, durumu ağır hastamız yok. Yoğun bakımlarımızda ise sadece 3 hastamız bulunuyor. Aşı stoklarımız yeterli, olası hasta yatışı ve tetkik süreçleri için planlamalarımızı yaptık” diye konuştu.

İl ve ülke dışından gelenlere dikkat
Sağlık Müdürlüğü olarak hem yurt içi hem yurt dışındaki pandemi verilerini anlık olarak takip ettiklerini belirten Oruç, bayram tatili döneminde biraz daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Oruç, şu uyarılara yer verdi:
“Özellikle Samsunluların yoğun olarak yaşadığı İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirler, çevre iller ve Almanya, Hollanda, Avusturya, İngiltere gibi birçok Samsunlunun yaşadığı ülkelerdeki vaka sayıları bizim için önemli bir veri oluşturuyor. Bu noktalardaki artışın ilimizdeki vaka sayısını süreç içinde arttırdığını pandemi döneminden biliyoruz. İlimize özellikle bu ülke ve şehirlerden yaklaşan bayram tatili nedeniyle birçok hemşerimizin geleceğini öngörüyoruz. Bu da artış eğrisinin bayram döneminde de süreceğini bize düşündürüyor. Bu nedenle tüm Samsunlu hemşerilerimizin, özellikle bayram tatili döneminde biraz daha dikkatli olmalarını, en ufak bir gribal şikayetle bile karşılaştıklarında hem kendilerini hem çevrelerindekini koruma adına maske takmalarını, sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve yüz yüze olabilecek ortamlardan olabildiğince uzak durmalarını rica ediyorum. Hafif bir baş ağrısı, kırgınlık, boğaz ağrımız ve buna eşlik eden ateşle karşılaşmamız durumunda bile, mutlaka kendimizi izole edelim; bayramlaşmak için çevremizle temas etmeyelim, kalabalık yerlerde bulunmayalım. Bu zorlu pandemi yolculuğunda koronayı nasıl durduracağımızı hep birlikte öğrendik. Maske takma zorunluluğunu azmimiz, dikkatimiz ve önlemelere uyumumuzla biz kaldırdık. Lütfen bu kararlı yüzümüzü koronaya tekrar gösterelim; maskesiz günlerimizin devamı için hep beraber biraz daha dikkatli olalım; koronanın hayatımıza yeniden girme çabasını el birliğiyle bertaraf edelim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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