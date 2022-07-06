“Türkiye 100” için başvurular başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Türkiye 100” için başvurular başladı

İHA

“Türkiye 100” için başvurular başladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğinde gerçekleştirilen "Türkiye 100" programı için başvuruların başladığını söyledi.
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen, “Türkiye 100”ün programı için başvuruların başladığını belirtti.

"Şirketlerin görünürlüğü için önemli bir fırsat"
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2011 yılından bu yana düzenlenen programın, hızlı büyüyen şirketlerin ulusal ve küresel vitrinde daha fazla görünür olması ve güçlenmesi için çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Şartlara uyan Samsunlu şirketleri de programa başvuru yapmaya davet eden Murzioğlu, “Bilindiği gibi, 2021 yılında TOBB Türkiye 100 ödül programı, Ticaret Bakanımız ve çok sayıda odaborsa başkanının katılımıyla, TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenmişti. İlimizden de MC Filtre Sanayi ve Samsun Yurt Savunma Sanayi listeye girerek göğsümüzü kabartmıştı. Ülkemizde ve kentimizde fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 programıyla bu girişimci şirketler hem kamuoyunda tanınır hale gelecek, başarılı girişimciler hem Türkiye'de hem de dünyada önü açılacak. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, görünürlüklerini artırma, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacaklar. Bu açıdan, şartlara uyan firmalarımızı programa başvurmaya davet ediyorum" dedi.

Başvuru koşulları
Başvuru şartları ile ilgili de açıklamada bulunan Murzioğlu, “2022 yılında düzenlenecek Türkiye 100 programında şirketlerin 20192021 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin artış hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterlerini sağlayan şirketler büyüme hızına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır. Programa, 31 Aralık 2018 ve öncesinde kurulan, 2019'da en az 1 milyon TL lira satış gelirine sahip, 2021 yılında en az 2 milyon satış geliri yakalamış ve 20192021 döneminde satış gelirini en az yüzde 10 artıran şirketler başvurabilecek. Ayrıca, başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye'de bulunması şartı aranırken, kamu ortaklığı veya halka açık şirketler, yurt dışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesi ve hisselerinin yüzde 51'inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmayacak. Programa, kar amacı gütmeyen şirketler, franchise işletmelerle otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıları başvuramayacak. Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketlerin başvurularının kabul edileceği programa, bir holdingin çatısı altındaki şirketler de başvurabilecek. Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan TOBB Türkiye 100’e başvuru 30 Temmuz’a kadar web sitesi üzerinden yapılabilecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşil Samsun için yeni tedbirler: Ormanlarda 4 ay ateş yakmak yasak
YEREL HABERLER Yeşil Samsun için yeni tedbirler: Ormanlarda 4 ay ...
Sokak Oyunları Şenliği: Hekimler çocuklarla oyun oynadı Sokak oyunlarının faydaları
YEREL HABERLER Sokak Oyunları Şenliği: Hekimler çocuklarla oyun ...
Bayramda 5 ilde kesintisiz enerji için tedbirler alındı
YEREL HABERLER Bayramda 5 ilde kesintisiz enerji için tedbirler ...
Samsun’da son bir haftada Covid-19 vaka sayısı 2 kat arttı
YEREL HABERLER Samsun’da son bir haftada Covid-19 vaka sayısı 2 kat ...
Başkan Yılmaz: “Çarşambaspor’un yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “Çarşambaspor’un yanındayız”
Ünlü estetik uzmanı uyardı: “Gereksiz yere daha güzel olma arzusuyla yapılan ameliyatlar ciddi sıkıntılara yol açar”
YEREL HABERLER Ünlü estetik uzmanı uyardı: “Gereksiz yere daha güzel ...
Anız yakma yasağına uymayanlara ceza Biçerdöverle hasat sezonu başladı
YEREL HABERLER Anız yakma yasağına uymayanlara ceza Biçerdöverle ...
İranlı turist çamaşır ipi takarken balkondan düştü
YEREL HABERLER İranlı turist çamaşır ipi takarken balkondan düştü
Vali Dağlı: “OSB’lerdeki istihdam sayısı 20 bine çıkacak”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “OSB’lerdeki istihdam sayısı 20 bine ...
Samsun’da bayram ve mevsim tedbirleri
YEREL HABERLER Samsun’da bayram ve mevsim tedbirleri
Canik'ten öğrencilere KPSS desteği
YEREL HABERLER Canik'ten öğrencilere KPSS desteği
Çarşamba’da kentsel dönüşüm
YEREL HABERLER Çarşamba’da kentsel dönüşüm
Otomobil 3 çocuğun bulunduğu bisiklete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil 3 çocuğun bulunduğu bisiklete çarptı: 2 ...
Muhtarlara çevre temizliği uyarısı Havza’da kaymakam ve belediye başkanı muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Muhtarlara çevre temizliği uyarısı Havza’da kaymakam ...
Yusuf Abdioğlu: “Şampiyonluk kupasını Samsun’a getireceğiz”
YEREL HABERLER Yusuf Abdioğlu: “Şampiyonluk kupasını Samsun’a ...
Samsun ByLcok'tan adliyeye çıkan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun ByLcok'tan adliyeye çıkan kadın tutuklandı
Ahmet Sagat'tan Samsunspor'a 3 yıllık imza
YEREL HABERLER Ahmet Sagat'tan Samsunspor'a 3 yıllık imza
Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
‘Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı’ Samsun'da başladı
YEREL HABERLER ‘Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı’ ...
Bıçaklar kurbana bileniyor
YEREL HABERLER Bıçaklar kurbana bileniyor
Avrupa ikincisi Şahin: “Hedefim şampiyon olarak bayrağımızı göndere çektirmek”
YEREL HABERLER Avrupa ikincisi Şahin: “Hedefim şampiyon olarak ...
İlkadım'da işçilerin zam sevinci İşçiler zam yapan başkanı kapıda çiçekle karşıladı
YEREL HABERLER İlkadım'da işçilerin zam sevinci İşçiler zam yapan ...
Atakum'da robotik kodlama kursu
YEREL HABERLER Atakum'da robotik kodlama kursu
Subaşı Meydanı ve yeraltı otoparkı yakında hizmete giriyor
YEREL HABERLER Subaşı Meydanı ve yeraltı otoparkı yakında hizmete ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.