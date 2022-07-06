Yaralı karaca koruma altına alındı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Samsun’da köpeklerden kaçarken evin avlusuna sığınan yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Terme Müdürlüğü’ne teslim edildi. Koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından tekrar doğal alanına salınacak.

Samsun’un Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi’nde köpeklerden kaçan karaca, Yakup Gödek’e ait evin avlusuna sığındı. Köpek sesleri üzerine bahçeye çıkan Yakup Gödek bahçesine sığınan karacayı görerek koruma altına aldı.

Karacanın, sürüsünden ayrılmış ve kaçamayacak kadar yorgun olduğunu gözlemlediğini söyleyen Gödek, “Bir düzine köpek karacanın peşindeydi. Diğer hayvanlar tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Bahçemize sığındıktan sonra ahırımıza götürerek sakinleştirdik ve besledik. Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile iletişime geçerek durumu bildirdik. Yaralı karacayı 1 gün ahırımızda misafir ettikten sonra yetkililere teslim ettik” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.