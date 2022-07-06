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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da insan ticareti operasyonu: 6 gözaltı

İHA

Samsun'da 'insan ticareti' yaptıkları iddia edilen 2'si yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da insan ticareti operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da 'insan ticareti' yaptıkları iddia edilen 2'si yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'insan ticareti' yaptıkları tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların Özbekistan ve Kırgızistan'dan evlendirmek ve hizmet ettirmek amacıyla insan ticareti yaptıkları belirlendi. Bu olaydan farklı illerden çok sayıda mağduriyetin yaşandığı öğrenildi.
Olayla ilgili 2 mağdurun ifadesi alınırken, 2'si Kırgızistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. 4 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Kırgızistan uyruklu M.T.(42) adlı kadın ile eşi inşaat işçisi H.E.(30) 'insan ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Savcıya ifade veren H.E. ile M.T. serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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