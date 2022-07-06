Samsun'da arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi gele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

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Samsun'da jandarma KOM Şube tarafından arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Meşelidüz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Ayvacık İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, kenevir bitkisi ettiği bilgi edinilen 26 yaşındaki G.A.'yı takibe aldı. Jandarma ekipleri arazide ekili 85 kök kenevir bitkisi ele geçirirken olayla ilgili G.A.yı gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen G.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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