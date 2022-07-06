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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar ilk kez duymanın heyecanını yaşadı

İHA

Çocuklar ilk kez duymanın heyecanını yaşadı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘biyonik kulak’ ameliyatı olan 20 aylık ile 9 yaşındaki iki çocuk ilk kez duymanın heyecanını yaşadı.
Halk arasında ‘biyonik kulak’ olarak bilinen koklear implant ameliyatları tüm Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde olduğu gibi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de hastalara ek ücret farkı çıkmadan yapılabiliyor.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulan Burun Boğaz(KBB) Polikliniği Odyoloji Biriminde 20 aylık Baybars Zahir Çalışkan ve 9 yaşındaki Çınar Selçuk’a biyonik kulak ameliyatı yapıldı. İki çocuk ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı. Aileleri de mutluluk gözyaşı döktü.
Konuyla ilgili bilgi veren Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğukan Özdemir, “Hastanemiz işitme tarama merkezi olup bölgeye hizmet vermektedir. İşitme tarama testlerinden geçemeyen çocuklarımızı ileri tetkik ve incelemelerle görüntülemeleri yapılmakta. Bu görüntülemelerde halk arasında biyonik kulak dediğimiz koklear implant ameliyatlarına uygun hastalar belirlenerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Koklear implant, genel anlamda işitme cihazlarından fayda göremeyen her iki kulakta ileri veya çok ileri derecede işitme kaybı olan hastalar için uygun olan bir yöntemdir. Doğuştan ya da sonradan görülen ileri veya çok ileri düzeyde işitme kayıplarında bu uygulamadan yararlanılabilir. Cerrahi operasyonla yerleştirilen bu cihazlar sayesinde tam işitme kaybı görülen vakalarda bile hastaların sesleri algılaması sağlanabilir” dedi.
Doç. Dr. Özdemir sözlerine şöyle devam etti:
“2 ‘si çocuk, 1’i yetişkin olmak üzere 3 hastaya başarıyla koklear implant ameliyatı gerçekleştirdik. Çocuk hastalarımızın 1’i, 20 aylık, her iki kulağına da koklear implant yerleştirdik, diğer çocuk hastamız 9 yaşında ve Trabzon’dan gelen yetişkin hastamıza da tek taraflı olmak üzere ameliyatları tamamlamış olduk.”

Ameliyatlar hastalardan ek ücret alınmadan yapılıyor
Özdemir, “Bir diğer önemli konu da, bu ameliyatlar yüksek maliyetli ameliyatlardır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı tüm Eğitim Araştırma Hastanelerinde olduğu gibi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde de koklear implant ameliyatlarında hastalarımıza ek ücret çıkmamaktadır. Bu konuyu da önemli bir avantaj olarak hastalarımıza ayrıca bildirmek isterim” şeklinde konuştu.

“Kimse sessiz kalmasın”
Baybars’ın annesi Züleyha Çalışkan çocuğunun ilk defa duymaya başladığı anlardan sonra duygularını ifade etti. Çalışkan, “Uzun zaman bekledik. Bize bir asır gibi geldi bu 20 ay. İnşallah bundan sonra her şey daha iyi olacaktır. Kimse sessiz kalmasın yani çok zor. İyi bir olanak olduğunu düşünüyorum. Tüm sessiz kalan çocuklar için bireyler için iyi bir fırsat bu fırsatı iyi değerlendirsinler. Biz değerlendirdik çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Her duyduğu sese şaşırıyordu”
4 yıldır kulağında koklear implant bulunan ve bu cihaz sayesinde duyabilen 9 yaşındaki Çınar’ın annesi Arzu Selçuk da duygu dolu anlar yaşadı. Selçuk, “Çınar ilk kuş sesi duymuştu. ‘Bak anne, kuşlar cik cik ötüyor’ dedi. Unutamadığım bir andı bu. Yağmur sesi, rüzgar sesi, suyun sesi yani her duyduğu sese şaşırıyordu. İnsanlara çok basit gelebilir. Bunlar bizim için hep çok büyüktü” açıklamasında bulundu.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koklear implant ameliyatları ek ücret farkı çıkmadan yapılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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