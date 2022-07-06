Ormanlık alanda ekili 877 kök kenevir ele geçirildi

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Samsun'da ormanlık alanda ekili 877 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan ve evinde de 24 kök kenevir bitkisi bulunan şahıs tutuklandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sefalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalarda ormanda ekili 877 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili V.B.(45) yakalanarak gözaltına alındı. V.B.'nin adresinde yapılan aramada 24 kök kenevir bitkisi daha elde edildi.

Gözaltına alınarak Çarşamba Adliyesine sevk edilen V.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 1 kişinin arandığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

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