Çarşamba'da Yeşilırmak Şenlikleri başlıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri"nde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkacak.

Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri'nde Ekin Uzunlar, Irmak Arıcı, İsmail Altunsaray konserleri, halk oyunları gösterileri, OffRoad ve rahvan at yarışları yapılacak. 17 Temmuz Pazar günü OffRoad Yarışları ile başlayacak olan şenlik programında; 212223 Temmuz günleri halk oyunları gösterisi izleyiciler ile buluşacak. 22 Temmuz’da Irmak Arıcı, 23 Temmuz’da İsmail Altunsaray, 24 Temmuz’da ise Ekin Uzunlar şenlikte konser verecek. Geleneksel rahvan at yarışları 24 Temmuz günü sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.



“Çarşamba’nın adını duyurmaya devam ediyoruz”

Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri’nin Çarşamba’da dolu dolu geçeceğini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri’mize 17 Temmuz itibarı ile başlıyoruz. Çarşambalı hemşehrilerimizi birbirinden güzel etkinlikler ve konserler bekliyor. Kültür sanat alanında Çarşamba’nın adını duyurmaya, hemşehrilerimizi çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. İnşallah çok güzel bir program ile hemşehrilerimizle buluşacağız. Ekin Uzunlar, İsmail Altunsaray, Irmak Arıcı gibi değerli isimleri Çarşamba’mızda ağırlıyoruz. Hem hemşehrilerimiz kulaklarının pası silinecek hem de birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek günlük hayatın stresinden biraz olsun uzaklaşma fırsatı bulacaklar. Macera tutkunlukları OffRoad yarışlarımızda adrenaline doyacak, gelenekse rahvan at yarışlarımız ile jokeylerimizin heyecanına ortak olacağız. Ülkemizin dört bir tarafından gelecek 250 kişilik ekip halk oyunları gösterileri ile 3 gün boyunca bizlerle olacak. Çarşambalı hemşehrilerimize her zaman en iyi hizmeti sunmak için biz hazırız, var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşilırmak Şenlikleri’mize tüm hemşehrilerimizi bekleriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.