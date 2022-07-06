Canik’te TEKNOFEST hazırlıkları

Canik Belediyesi TEKNOFEST 2022 çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

TEKNOFEST 2022 kapsamında birçok proje ve çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “TEKNOFEST kapsamında ilçemizde gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetlerle bölgemizde örnek çalışmalara imza attık” dedi.



TEKNOCANİK Projesi

Canik Belediyesi tarafından sürdürülen TEKNOCANİK Projesi kapsamında TEKNOFEST 2020 ve 2021 birincisi Tanyeli Roket Takımı ile bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Tanyeli Roket Takımımız ile TEKNOCANİK kapsamında ilçemizdeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hava araçları eğitimlerimiz 18 aydır devam ediyor. TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitim Projesi ile şu ana kadar 5 bin öğrencimize eğitim verdik. 2019 yılında başlattığımız projemizle 10 bin öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, TEKNOFEST 2022 Dikey İnişli Roket Yarışması’na katılacak Tanyeli Roket Takımı’na başarılar diledi.



TEKNOFEST’e özel kısa film yarışması

Canik Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle TEKNOFEST 2022 etkinlikleri kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasının başvurularının devam ettiğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “TENOFEST 2022 kapsamında milli teknolojiye, bilime, milli birlik ve beraberliğe dikkat çekmeyi hedeflediğimiz kısa film yarışmamızın başvuruları devam ediyor. Sinemaya, sanata meraklı gençlerimizin başvurularını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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