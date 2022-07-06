Seyir halindeki otomobil taşlandı: 2 çocuk yaralı

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Samsun'da seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından taş atılması sonucu araçta bulunan 2 çocuk yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.(39) idaresindeki otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taş atıldı. Atılan taşlardan biri araçta bulunan 14 yaşındaki S.K.'nin koluna ve 8 yaşındaki B.G.K.'nin kafasına isabet etti. Yaralanan çocuklar Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan B.G.K. Çarşamba Devlet hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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