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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındıkta rekolte çalışmaları başladı

İHA

Fındıkta rekolte çalışmaları başladı

Çarşamba Ticaret Borsası 2022 ürünü fındık rekoltesinin tespiti için Samsun’da çalışmalara başlandığını duyurdu. 22 Haziran 2022 tarihinde belirlenen bahçelerde çotanak sayımına başlayan komisyonun, 7 Temmuz Çarşamba gününe kadar sahada sayım yapacağı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda fındıkla ilgili kesimlerin temsil edildiği komite tarafından belirlenecek rekolte için bu yıl da Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) ve paydaş kurumların temsilcilerinin yer aldığı görevli komisyon ile Samsun Çarşamba’da çotanak sayımı gerçekleştirilecek. Çarşamba’da gerçekleşen rekolte sayımına katılan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Her yıl olduğu gibi paydaş kuruluşlarımız ve uzmanlarımız tarafından oluşan rekolte komisyonumuz bu yılda tahmin çalışmalarında titizlikle çalışarak sona gelmiş vaziyette. Bugün yapmış olduğumuz incelemelerde gösteriyor ki fındıkta verimli bir sezon geçireceğiz, bu verimlilik en çok üreticimize nefes aldıracaktır. Fındık üreticimiz kazandıkça Türkiye’de kazanacak, Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak fındık üreticimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Müdür Sağlam, rekolte çalışmalarının tamamlanmasının ardından sahada çalışan komisyon üyelerinin yapacakları toplantı sonrası oluşturacakları raporları Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunacaklarını ve bakanlığın da Türkiye genelindeki rekolte çalışmasını açıklayacağını ifade etti. Sağlam ayrıca, fındık çeşitlerinde verimin gayet iyi olduğuna dikkati çekti.

Rekolte beklentisi artıyor
Rekolte sayımına katılan ve rekolteye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar, İl genelinde birçok ilçede çotanak sayımı yapıldığına ve Karadeniz Bölgesinin tüm kesimlerinde rekolte çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaparak rekolte tahmin çalışmasında görevli komisyonda borsayı temsilen bir personelin yer aldığını söyledi. Yaşar, “Çarşamba Ticaret Borsası başta olmak üzere sahada görev yapan ekiplerimiz paydaş kurumlarımızla beraber çalışmalarını sürdürüyor. Sezondan beklentimiz yüksek, 2021 yılı Çarşamba özelinde yapılan rekolte tahmin çalışmaları başarı ile sonuçlandı. Bu yılda aynı başarıyı yakalamayı amaçlıyor, sezonda daha da verimli fındık mahsulü almayı umuyoruz. Rakamsal verileri ilerleyen günlerde komisyon raporları neticesinde hep birlikte öğrenmiş olacağız” diye konuştu.

“Fındık üreticinin yüzünü güldürecek”
Çarşamba’nın ekonomisinde fındığın önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Yaşar, “Fındık hem Çarşamba ekonomisine hem ülkemizin ihracatına katkısı ile ekonomiye can veriyor. Bu yılda beklentimiz yüksek rekolte ile üreticimizin ve sanayicilerimizin yüzünün gülmesi olacaktır. İnşallah açıklanacak rekolte memleketimize ve tüm fındık üreticilerimize hayırlı olur, üreticimize ve yatırımcılarımıza bereketli bir fındık sezonu diliyoruz” şeklinde konuştu.
2022 yılı için rekolte tespiti yapmaya başlayan komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl ve Çarşamba İlçe Müdürlüğü, Çarşamba Ticaret Borsası, Çarşamba Ziraat odası, Ulusal Fındık Konseyi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Araştırmaları, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve TMO Samsun Başmüdürlüğü kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.
Çotanak sayımına ayrıca Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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