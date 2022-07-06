Samsun büyük buluşmaya hazırlanıyor Samsun TEKNOFEST Karadeniz’e hazırlanıyor

Bu yıl 5.’si Samsun’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Karadeniz festivali hazırlıkları devam ediyor.

30 Ağustos4 Eylül 2022 tarihleri arasında SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenecek dünyanın en büyük ‘Havacılık, Uzay ve Teknoloji’ festivalinin hazırlıklarında, Samsun’da faaliyet gösteren seyahat acenteleri ve TEKNOFEST Karadeniz için çalışmalar yürüten Kalıcı İzler Komisyonu ile Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplantılar gerçekleştirildi.

Yüz binlerce katılımcının Samsun’a geleceğini ve şehrin güzelliklerine şahitlik edeceğini vurgulayan Vali Zülkif Dağlı, “TEKNOFEST Karadeniz dolayısıyla şehrimize gelecek olan katılımcılar, yarışmacılar ve teknoloji severler ilimizin kültürünü, doğasını, tarihini ve mutfağını deneyimleme imkanı bulacak. Bizler de bu anlamda önemli sorumlulukları olan seyahat acenteleri ile yürütülen çalışmalar hakkında bir araya geldik. Şehrimize gelecek olan misafirlerimizin en konforlu şekilde ağırlanmaları ve ilimizin zengin kültürünü ve eşsiz güzelliklerini yaşamaları için doğru bir planlama ve etkin tanıtım yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Festivale iki aydan az süre kala gelecek dönem için yol haritası ve yürütülen çalışmaların somut çıktılarının hangi aşamalarda olduğunu istişare ettik" dedi.



Samsun bilim ve teknolojide iddialı

Kalıcı İzler Komisyonu ile verimli bir toplantı geçirildiğini ifade eden Vali Dağlı, “Samsun’da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022’de ilimize kazandırılacak Bilim Vezirköprü, Bilim Çarşamba, Bilim Samsun, Canik ve Samsun Keşif Kampüsü inşaat çalışmalarının son durumunu Kalıcı İzler Komisyon toplantısında değerlendirdik. Faaliyete geçmesiyle birlikte yeni matematik, bilim, astroloji, fizik, kimya, eğitim ve deney atölyeleri gibi birçok seçeneğin yer alacağı bilim merkezleri ve keşif kampüslerimizde gençlerimizin ve çocuklarımızın konforlu ve modern ortamlarda çalışmalarına olanak sağlayacağız. Aynı zamanda sosyal donatı alanlarımız ile bu merkezlerimizin yeni buluşma alanları olarak görülmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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