Rektör Yavuz Ünal: “Türkçenin dünya ve akademik dil olması için gayret içerisindeyiz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Özbekistan’ın Taşkent Büyükelçiliğinde Eğitim Müşaviri Ali Eyyüpkoca ile toplantı gerçekleştirdi. Rektör Ünal, “Türkçenin dünya ve akademik dil olması için gayret içerisindeyiz” dedi.

OMÜ’nün uluslararasılaşma faaliyetlerini geliştirmek amacıyla Özbekistan’ın Taşkent Büyükelçiliğinde Eğitim Müşaviri Ali Eyyüpkoca ile online toplantı düzenlendi. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, FenEdebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okay Pekşen eşlik etti.

Toplantı sırasında değerlendirmelerde bulunan Rektör Ünal, OMÜ’nün uzaktan eğitim ve akademik tecrübesini paylaşarak Özbekistan ile ilişkileri daha da nitelikli hale getirmek arzusunda olduklarını söyledi. Bölgesinde lider olan OMÜ’nün her alanda güçlü alt yapısı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, heyecanı yüksek nitelikli bir kadroya sahip olduklarının da altını çizdi.



“Türkçe’nin Dünya ve akademik dil olması için gayret içerisindeyiz”

Rektör Ünal, yurtdışında merkezleri bulunan TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Mektebi gibi kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Özbekistan’daki üniversitelerde yapılacak protokollerle öğrenci ve akademisyen değişiminin yanı sıra Üniversitenin mevcut birikimini de paylaşmak istediklerini vurgulayan Rektör Ünal sözlerini şöyle tamamladı:

“ARGE projelerindeki başarılarıyla Türkiye’deki sayılı fakültelerden olan ziraat ve veteriner fakülteleri ortak proje yaparak tıp, diş, sağlık alanlarında ise tecrübe paylaşımında bulunmak istiyoruz. Ayrıca Türkoloji ve dil eğitiminde Türkçenin dünya ve akademik dil olması için gayret içerisindeyiz. Bu konuda materyal, uzaktan eğitim, akademisyen desteğinde bulunmak istiyoruz.”



“Dünyaya açılmak ve varlığını hissettirmek istiyor”

Taşkent Büyükelçiliğinde Eğitim Müşaviri olarak görev yapan Ali Eyyüpkoca ise “Özbekistan 35 milyon nüfusuyla Orta Asya’nın nüfus açısından en büyük ülkesi. Dünyaya açılmak ve varlığını hissettirmek istiyor. Bu nedenle Özbekistan, eğitim alanına ayrı bir önem gösteriyor özellikle ziraat, turizm, teknik gibi alanlarda gelişmek istiyor. YÖK ilerleyen zamanlarda iki ülkenin desteğiyle ortak üniversite kurmak istiyor. Yani ilişkilerimiz her iki ülke arasında daha da artacak bu nedenle OMÜ’nün burada yapacağı eğitim çalışmalarında ve kuruluşları ziyaretlerinde Büyükelçilik olarak hizmet etmeye hazırız” diye konuştu.

Toplantıda ilerleyen zamanlarda Özbekistan’a ziyaret yapılmasının planlanmasıyla sona erdi.

