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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş: “İlkadım sporun ve sanatın merkezi olacak”

İHA

Başkan Demirtaş: “İlkadım sporun ve sanatın merkezi olacak”

İlkadım Belediyesi Spor Müdürlüğünün düzenlediği yaz spor okulları açılışına katılan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş 14 branştaki 1300 çocuğa eğlence ve spor dolu bir yaz tatili müjdeledi.
İlkadım Belediyesi tarafından bu yıl 14 branşta organize edilen ve 1300 çocuğun katıldığı Yaz Spor Okulları, Mete Adanır Spor Salonu’nda gerçekleşen törenle açıldı. Açılışa ilçe halkı adeta akın etti. Güreş, judo, kick boks, muaythai, halk oyunu, jimnastik ve karizma show basketbol gösterilerinin yer aldığı programda sporcuların coşkuları görülmeye değerdi. Karizma show basketbol gösterisini katılımcılar ayakta alkışladı.

“Sporun her branşını önemsiyoruz”
Programda açılış konuşmasını yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, spor yapmanın önemine değindi. Başkan Demirtaş, “Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, ahlaklı ve yurt sevgisi olan bireyler olarak yetiştirmek için spora yönlendirmeliyiz. Erken yaşta kazanılan spor kültürü ve sevgisini çok önemsiyoruz. Spor yapmak istiyorsanız gelin Yaz Spor Okullarımıza yazılın hep birlikte spor yapalım. İnşallah İlkadım’ı hem sporun hem de sanatında merkezi haline getireceğiz. Spor okullarının öncelikle çocuklarımıza sonra ailelerine sonra da ilçemize hayırlar getirmesini diyorum” dedi.
Samsun genelinde spor ve egzersiz yapma alışkanlığının kazanılması, çocuklarda spor kültürü ve sevgisi oluşturmanın amaçlandığı Yaz Spor Okulları açılış törenine, öğrenciler ve aileleri katılım sağladı.
Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda sporcuların yaptığı gösterilerin ardından tüm sporcular ile fotoğraf çekimi akabinde açılış töreni sona erdi.

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