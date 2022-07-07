TOBB’dan Çarşamba’ya eğitim yatırımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokole göre Türkiye’nin 154 İlçesine 154 yeni okul kazandırma projesinde Samsun Çarşamba’da yaptırılacak okul için yer tahsisi tamamlandı.

TOBB ile MEB arasında Şubat ayı içerisinde imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolünde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından imzalanan protokol ile Türkiye’de 154 ilçeye, 154 yeni okul kazandırılacak. Samsun Çarşamba’da hayata geçirilecek okul çerçevesinde Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) çalışmalara başladıklarını duyurdu.



Eğitime 3,5 milyar liralık yatırım

Ulusal Eğitime Katkı Protokolüne ilişkin açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin başlıca meselesinin eğitim olduğuna yürekten inandıklarını vurgulayarak TOBB olarak bugüne kadar eğitime yaptıkları yatırımların 3 milyar 587 milyon TL’ye ulaştığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, protokolde hayata geçirilecek okulların tüm ilçelere, odaborsalara ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

TOBB tarafından Ulusal Eğitime Katkı Protokolünde Çarşamba’ya yaptırılacak olan okul için çalışmalara başladıklarını ifade eden Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Okulun yapılacağı arazide Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman ve Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan ile incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

ÇTB Genel Sekreteri Sercan Yaşar, “Çatı Kuruluşumuz TOBB, Türkiye’de eğitime büyük katkılar sağlamaya devam ediyor, tüm il ve ilçelerimizde çeşitli kapasitelerde yaptırılacak okulların çalışmaları başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Çarşamba’ya kazandırılacak ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adını taşıyacak okulumuzun Çarşamba’nın birçok okulunun bulunduğu güvenli bir bölgeye yaptırılmasına karar verildi. En kısa sürede okulumuzu tamamlayıp öğrencilerimizle buluşturmayı amaçlıyoruz. Eğitime ve Çarşamba’ya sundukları katkılardan ötürü başta TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm TOBB heyetine teşekkürlerimizi sunuyor, okulumuzun ilçemize, çocuklarımıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

TOBB ve MEB tarafından hayata geçirilen protokol ile Çarşamba’ya 3 bin 500 metrekarelik bir alana yapılacak ortaokulun 6 derslikli anaokulu TOBB tarafından yaptırılacak.

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