Samsun’da sağlık çalışanlarından doktor cinayetine tepki

Samsun’da sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesine tepki göstererek saygı duruşunda bulundu.

Medicana International Samsun Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, 6 Temmuz’da Konya Şehir Hastanesinde öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya için sağlık çalışanlarına baş sağlığı diledi. Küsdül, “Bu ve benzeri sonu ölüm ile biten olayları şehrimizde de yaşadığımız için üzerimizdeki etkisinin daha yıkıcı olduğunu belirtmek isterim. Küresel Covid19 salgınını bertaraf etmek için son 2 yıldır büyük özveri ile çalışan ve başarılı olan camiamızın bu toplumsal cinnet taarruzunu da püskürteceğimize canı gönülden inanmak istiyoruz. İnandığımız ve hassasiyetle uyguladığımız Hipokrat yemini gereğince toplumun hiçbir kesimine doktorsuz kalın demek istemiyoruz. Sağlık çalışanları üzerinde oluşturulan korku ve sistematik baskıyı Medicana International Samsun Hastanesi çalışanları olarak kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.