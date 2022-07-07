Valilik uyardı: "Sahil keyfi, trajediye dönüşmesin"

Samsun Valiliği, serinlemek için sahillere akın eden vatandaşları içeri çeken akıntı konusunda uyararak, "Sahil keyfi, trajediye dönüşmesin" çağrısında bulundu.

Yaz mevsiminin etkisiyle milyonlarca insan sahillere akın etmeye başladı. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de boğulma vakalarında artışın yaşandığı bu dönemlerde alınan önlemlere rağmen trajik hikayeler yaşanmaya devam ediyor.

Eşsiz güzelliklere sahip Samsun sahil şeridinin yaz aylarında hem Samsunlu hem de çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Kendine has doğal güzelliğiyle sahil şeridimiz cazibe merkezi olarak biliniyor. Özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla güneşlenmek, yüzmek veya aileleriyle zaman geçirmek isteyen vatandaşlarımız sahillerimizde keyifli vakit geçiriyor. Yaz aylarında maalesef boğulma vakaları da bu dönemlerde yaşanıyor. Sıcak havaların ve yaz mevsiminin keyfini çıkarırken çok daha dikkatli olmalı ve deniz keyfini trajediye dönüştürmemeliyiz” dedi.



"Akıntılar Karadeniz kıyılarında yaygın görülüyor"

Coğrafi koşullar gereği Karadeniz kıyılarında daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Vali Dağlı, “RİP yani içe çeken akıntı olarak da bilinen akıntılar Karadeniz kıyılarında yaygın görülüyor. Özellikle rüzgarlı havalarda içe çeken akıntıların yaşandığı sahillerimizde bu konu hakkında bilinçli olmalı ve bu doğa olayının profesyonel veya amatör yüzücülerle bir ilişkisi olmadığını bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Yaz döneminde tek bir can kaybının dahi yaşanmaması adına ilgili tüm kurumlarımız gerekli tedbir ve önlemleri almakla birlikte, vatandaşlarımıza da çok önemli görevler düşüyor. Yüzmenin yasak olduğu bölgelerde denize girilmemesi, yüzme alanı olarak belirlenen yerleri ve cankurtaran bulunan sahilleri kullanmalarını, sahillerimizde bulunan uyarı tabelalarına uymalarını, sahil ve denizlerimizde riskli hareketlerden kaçınmalarını, çocuklarından kesinlikle ayrılmamalarını ve rüzgarlı havalarda denize girmemelerini önemle istirham ediyorum” diye konuştu.

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