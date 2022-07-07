Samsun'da okulun deposundan hırsızlık

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da kimliği belirsiz hırsızlar okulun deposundan kalorifer peteği vanası ve kablo çaldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, Taflan Ortaokulu'nun deposuna girerek burada bulunan 34 adet pirinç kalorifer vanası ile 70 metre uzunluğundaki kabloyu çaldı. Hırsızlık olayını fark eden okul idarecileri jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.