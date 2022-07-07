Cüneyt Arkın’ın ismi sinema salonuna verildi

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Atakum Belediye Meclisi, geçen hafta hayatını kaybeden usta sinema sanatçısı Cüneyt Arkın’ın adını Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde bulunan konferans ve sinema salonuna verdi.

Atakum Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı Atakum Belediye Başkan Vekili Hulusi Işıtan başkanlığında gerçekleşti. Mecliste komisyonlardan havale edilen 12 madde karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Meclis Üyeleri Uğur Özel, Nayil Yazgan, Sezgin Aydın ve Murat Talu’nun meclise sunduğu, geçen hafta hayatını kaybeden usta sinema sanatçısı Cüneyt Arkın’ın isminin Atakum’da yaşatılması önergesi de yer aldı. Meclisten oy birliği geçen maddeyle unutulmaz aktörün adı Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde bulunan konferans ve sinema salonuna verildi.

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