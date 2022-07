Başkan Kılıç: “Bafra'nın yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar yapıyoruz"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, düzenleme çalışmaları tamamlanarak yeniden hizmete giren pazar yerini ziyaret etti. Tezgâhları tek tek dolaşan Başkan Kılıç, esnafla sohbet ederek 'hayırlı işler' dileğinde bulundu ve esnaf ve vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirdi.



Yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar

Başkan Hamit Kılıç, “Bafra’da yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar hayata geçirmek için uğraş içerisindeyiz. Bu bakış açısıyla eski haliyle ihtiyaçlara tam olarak karşılık veremeyen pazar yerimizi de daha modern hale getirerek hizmete sunduk. Bafralılara ve özellikle bölge esnafına iklim koşullarından etkilenmeden daha sağlıklı bir ortamda haftanın 7 günü hizmet verecek” dedi.

3 bin 236 metrekare alanda inşa edilen kapalı pazar yerinin 100 metrekare şadırvana, 2 bin 700 metrekare otoparka sahip olduğunu, cami ve pazar yerini bütünleştiren bir kentsel tasarım olarak hayata geçirildiğini belirten Başkan Kılıç, Hasan Aslan Caddesi ve Lise Caddesi’ndeki giriş çıkışlarındaki trafik sıkışıklığına çözüm üretecek şekilde düzenlenen pazar yerinin yaklaşık 100 araçlık otoparkla da desteklendiğini kaydetti.



Bafra bayrama hazır

Bafra Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde geçirebilmesi için ilçe genelinde yürüttüğü tüm hazırlıkları tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan canlı hayvan pazarında alt yapı ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçedeki rutin temizlik çalışmalarını yürütmenin yanında Asri Mezarlık ve Yakıntaş Mezarlığı’nda geniş çaplı temizlik gerçekleştirildi. Her iki mezarlıkta Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çevre düzenleme çalışmalarında bulundu.



Vatandaşların mezarlık ziyaretleri için ücretsiz servis hizmeti verilecek

Bafra Belediyesi arefe günü vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylıkla yapabilmesi için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’ndan 08.3017.00 arası hizmet verecek ücretsiz servislerini hayata geçirecek. Her yaz sezonu Bafralıların yoğun ilgisiyle karşılan Ali Kale Turistik Tesisleri ve Alparslan Türkeş Parkı gibi sosyal tesisler ise bayramın ikini gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek. Bafra Belediyesi Kurban Bayramı’nda çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Kızılırmak Seddesi Mezbahası yanında bulunan alanda atık gömü çukuru oluşturarak, vatandaşların kurban atıklarını bu alanda imha etmeleri istendi.



Şehitlik ziyaretleri 10.3011.00 saatleri arasında yapılacak

Bafra’da Kurban Bayramı nedeniyle Asri mezarlık bünyesinde yer alan Şehitlik ziyareti arefe günü saat 10.00’da şehit ailelerine yönelik ziyaretler ise aynı gün 10.3011.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Protokol ve vatandaş bayramlaşması ise bayramın ikinci günü 11.00–12.00 arası Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri’nde yapılacak. Vatandaşlar Kurban Bayramı süresince her türlü talep ve şikâyetlerini belediyenin numarası üzerinden iletebilecekler.

