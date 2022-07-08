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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da bayram teyakkuzu: 5 bin 545 personel hazır

İHA

Samsun'da bayram teyakkuzu: 5 bin 545 personel hazır

Samsun’da Kurban Bayramı süresince ilave tedbirler kapsamında bin 82 ekip, 11 hava aracı, 3 dedektör köpek ve toplam 5 bin 545 personel asayişi sağlamak için görev yapacak. Bayram namazı sonrası silah atanlara karşı da 26 ekip görev yapacak.
İl genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için Samsun merkez ve ilçelerindeki mevcut emniyet ve trafik tedbirlerine ilave olarak uygulama ve tedbirler alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında yapılan açıklamada, “Halkımızın, 09 Temmuz 2022 günü başlayarak (9) gün devam edecek Kurban Bayramı tatilini sevdikleriyle huzur ve güven içerisinde geçirmesini temin etmek maksadıyla; bin 56 tim, 4 bin 28 personel ile bölgemizdeki mahalle, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, kurban satış alanları, mezarlıklarda bayram öncesi esnası ve sonrasında gerekli tedbirler alınarak devriye tefrik edilmiş, ayrıca vatandaşlarımızın bayram tatili süresince güven içinde seyahat etmeleri, trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla; Ankara ve Sinop illerinden Samsun ili şehir merkezine girişlerde; 473 tim, bin 162 personel ile gerekli trafik denetim ve kontrolleri yapılacaktır. Vatandaşlarımızın halkın huzuru ve güven ortamını bozacak davranışlarla karşılaşması halinde, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan kararlar hakkında şu bilgiler verildi:
“İlimizde genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için il merkezi ve ilçelerdeki mevcut emniyet ve trafik tedbirlerine ilave olarak aşağıdaki tedbirler alınacaktır. 817 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahatlerini, ziyaretlerini ve alışveriş yapmalarını sağlamak, hırsızlık, yankesicilik, kapkaç vb. asayişe müessir olayların önlenmesi için resmi ve sivil motorize ekiplerin yanı sıra yaya devriye görevi yapmak üzere personel görevlendirilmiştir. 7 Temmuz 2022 Perşembe gününden itibaren il merkezi polis sorumluluk bölgesinde bulunan 2 adet kurban satış yerinde motorize ekipler ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sahte para olaylarına karşı, Asayiş Şube Müdürlüğünce hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı ekipler görevlendirilmiştir. Havalimanı, gar, terminal ve vatandaşın kalabalık olduğu alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddeler ve mezarlıklarda; bayram tatili süresince 25 noktada 50 personel yaya devriye olarak görevlendirilerek emniyet tedbirleri alınmıştır. Ankara yolu, Sinop yolu ve Ordu yolu üzerinde şehir merkezine girişlerde araçlar ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapmak üzere 24 saat esasına göre personel görevlendirilmiştir. Şehir içinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı; Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, her gün gündüz 16 ekip, 5 radar, 1 hava aracı, gece 15 ekip, 4 radar, görevlisiyle bayram tatili süresince tedbir alınacaktır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından her gün gündüz 13 ekip, 13 şahin, 2 radar, 1 hava aracı, 4 noktada yaya ekip; gece 11 ekip ve 2 radar ile mezarlıklara, şehirlerarası otobüs terminaline, bayramlaşma yerlerine ve yoğun kavşaklara, ana arterlere ekip ve personel görevlendirilerek trafik tedbirleri alınacaktır.”

Silah atanlara karşı 26 ekip
Bayram namazı sonrası silah atanlara karşı da 26 ekiple tedbirler alındı. Tedbirler hakkında şöyle denildi:
“Bayram namazı süresince 26 ekip cami tedbirlerinde görev yapacaktır. Bayram namazı sonrasında silah atılmak suretiyle meydana gelebilecek müessif olayların önlenmesi amacıyla önceki tarihlerde silahla ateş edildiği tespit edilen ve ateş edilmesi muhtemel mahalle, cadde ve sokaklarda 22 özel ekip görev alacaktır. Halkımızın huzur ve güven ortamında Kurban Bayramı’nı geçirmelerini sağlamak için 08 Temmuz 2022 Cuma (bayram öncesi) günü; 295 ekip, 5 hava aracı, 3 dedektör köpek ve toplam bin 743 personel, 09101112 Temmuz 2022 tarihlerinde (bayramın 1.2.3. ve 4. günü) bin 82 ekip, 11 hava aracı, 3 dedektör köpek ve toplam 5 bin 545 personel, 1314151617 Temmuz 2022 tarihlerinde (bayram sonrası) bin 386 ekip, 23 hava aracı, 3 dedektör köpek ve toplam 7.215 personel ile tedbirler artırılarak en üst düzeyde çalışmalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımızın, her zaman olduğu gibi halkın huzuru ve güven ortamını bozacak davranışlarla karşılaşması halinde, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve diğer telefonlarımız ile email adresimize bildirmesini bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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