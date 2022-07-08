Tekkeköy’de aşevinden evlere bayram hediyesi

– Aşevinde yapılan yemekleri düzenli olarak evlere ulaştıran Tekkeköy Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Bayram arefesinde sıcak yemek getirmek üzere kapıları çalan görevliler, çikolata ve kolonya hediyelerini de yanında takdim etti.

Tekkeköy Belediyesi sosyal belediyecilik alanında sürdürdüğü çalışmalarla ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçe sınırları içerisindeki ihtiyaç sahiplerine gıda, erzak, kıyafet, yakacak gibi birçok alanda destek olunuyor. Bu çerçevede düzenli olarak evlere sıcak yemek ulaştırılıyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın talimatı doğrultusunda yılın 365 günü ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmak üzere çalışan ekipler, evinde yemek yapamayacak durumdaki büyükleri ve ihtiyaç sahibi aileleri Kurban Bayramı’nda da unutmadı. Sıcak yemeklerin yanında ellerindeki bayram hediyeleriyle kapıları çalan görevliler, Başkan Togar’ın iyi dilekleri ile bayram tebriğini de ileterek bir kutu çikolata ve kolonya da takdim etti.

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