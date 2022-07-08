Havza'da şehitlere dua

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe mezarlığını ziyaret etti, şehitlerin ruhuna dua okudu.

Başkan Özdemir, mezarlıkta duasını etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Özdemir bayram için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek, “Havza Belediyesi olarak bayram boyunca halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Bayramlar insanların birbirlerine yakınlaştığı günlerdir. Biz de her bayram olduğu gibi halkımız ile birlikteyiz. Tüm İslam aleminin, ülkemizin ve Havzalı hemşerilerimizin kurban bayramını kutlarım” dedi.

Havza Kaymakamı Nayman ise ilçe bayram nedeni ile bir yoğunluk yaşandığını belirterek, “Gerek Emniyet Müdürlüğümüz gerek ise Jandarma Komutanlığımız tarafından gerekli görevlendirmeler yapıldı. Yüne halkımızın rahat bir bayram geçirmeleri amacı ile ilgili kurumlarımızca tedbirler alındı. Tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlarım” diye konuştu.

Havza Belediyesi tarafından düzenlenen ve Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı'nın da katıldığı programda mezarlıkta Kur'anı Kerim okundu ve dualar edildi.

Okunan duaların ardından protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret etti.

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