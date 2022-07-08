Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi SamsunOrdu karayolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buğra S. idaresindeki 34 NZ 4849 plakalı panelvan kamyonet ile Bekir G. yönetimindeki 55 HF 569 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Bekir G. ile Neriman G. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan araç sürücüsü Bekir G. ilk müdahalesinin ardından Samsun'daki hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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