Göçmen kaçakçılığından aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

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Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan yabancı uyruklu şahıs Samsun'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Irak uyruklu A.S.İ.A.S.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan yakalama kararı bulunduğu ortaya çıkan A.S.İ.A.S. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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